De Bobo Dioulasso au Burkina Faso, où elle était ces jours – et où elle compte poursuivre son engagement militant –, Isabelle Chevalley peut jeter un regard satisfait sur son bébé, le Parti Vert’libéral vaudois. Il a bien grandi, bien grossi, et n’a manifestement plus besoin de sa médiatique mère pour s’épanouir. 2021 marque bel et bien un tournant pour la section, ses résultats aux communales parlent d’eux-mêmes.

De quoi sera faite la suite? Un parti évolue, ses problèmes aussi. Sa vie n’est jamais un long fleuve tranquille, rythmée qu’elle est par des échéances toujours très rapprochées. Au niveau communal, les groupes Vert’libéraux ont cinq ans pour montrer que, même minoritaires, ils existent et font avancer les choses en jouant, quand ils le peuvent, le rôle de pivot. Les nouveaux municipaux et syndics deviennent des figures qui incarnent le parti: leur bilan sera scruté.

Et surtout, il y a 2022: les cantonales. Le parti a le vent de la révolte climatique dans le dos; il peut tabler sur une progression au Grand Conseil. Il va surtout devoir choisir s’il s’allie ou non, et cas échéant avec qui, dans la course au Conseil d’État. En 2017, les caciques de l’aile droite des Vert’libéraux n’ont pas eu d’états d’âme à pactiser avec l’UDC pour tenter (en vain) de contrer la gauche. Rien ne dit qu’il en ira ainsi l’an prochain.

L’arrivée en masse de jeunes plus progressistes que leurs aînés change la donne. Pour eux, l’alliance avec une UDC conservatrice et climatosceptique est une ligne rouge à ne pas franchir. Qu’importe si cette stratégie peut s’avérer payante, comme elle l’a été à Morges le mois passé.

Le parti se targue de cultiver le débat et le libre arbitre de ses membres. La manière dont il gérera les inévitables clivages internes dira s’il a atteint, du haut de ses 12 ans, la maturité espérée pour devenir un parti de premier plan, au centre du jeu politique.

