Les visages de la nouvelle section des Vert’libéraux dans l’Ouest lausannois sont (de gauche à droite): Brigitte Quaglia (coprésidente et conseillère communale à Bussigny), Aurélien Demaurex (membre du comité et député au Grand Conseil) et Caroline Albiker Pochon (coprésidente et municipale à Crissier).

FLORIAN CELLA