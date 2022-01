Assemblée des délégués – Les Vert’libéraux veulent une stratégie sur l’Europe Le parti a proposé des pistes ce samedi pour régler les questions institutionnelles avec l’Union européenne.

Les relations bilatérales se détériorent au détriment de l’économie, de la recherche et de la société, a déploré samedi le président du PVL Jürg Grossen. KEYSTONE/Anthony Anex

La Suisse doit régler rapidement les questions institutionnelles avec l’Europe. Les Vert’libéraux ont à leur tour tracé des pistes pour sortir la Suisse de l’impasse à l’occasion de leur assemblée des délégués en ligne samedi.

Il faut soit passer par un nouvel accord institutionnel, soit par une adhésion à l’EEE afin de tenir compte des intérêts politiques de la Suisse, a indiqué le PVL dans un communiqué. Le parti veut «une Suisse forte avec l’Europe» et s’engage pour une préservation et un développement rapide des relations bilatérales avec l’UE.

Les nombreux défis mondiaux de ces prochaines décennies, tels que le changement climatique ou la préservation de la biodiversité, nécessiteront en effet des efforts communs. En rompant les négociations pour un accord-cadre institutionnel, le Conseil fédéral a conduit la Suisse à un blocage en matière de politique européenne.

Il n’y a pas de plan B pour ce dossier central, regrette le PVL. Pendant ce temps, les relations bilatérales se détériorent au détriment de l’économie, de la recherche et de la société, selon le président Jürg Grossen. Les Vert’libéraux critiquent le manque de responsabilité du Conseil fédéral vis-à-vis de l’économie et de la société.

D’autres partis mécontents

Samedi dernier, le groupe parlementaire du Centre et l’assemblée des délégués des Verts, ont également demandé au Conseil fédéral de reprendre le dossier. Le Centre entrevoit des possibilités en matière de reprise dynamique du droit européen. Le Parti socialiste a lui aussi élaboré en décembre une feuille de route en deux phases sur la manière de stabiliser et de développer les relations entre la Suisse et l’UE.

Fin novembre, l’UE avait demandé de Berne une feuille de route concrète d’ici janvier 2022. Des propositions étaient attendues à l’occasion du Forum économique de Davos qui a été repoussé. La rencontre internationale est désormais agendée du 22 au 26 mai.

