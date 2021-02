Assemblée des délégués – Les Vert’libéraux visent une place au Conseil fédéral Le président du parti Jürg Grossen, reconduit samedi pour deux ans, estime que sa formation politique doit se développer en un parti capable d’entrer au Conseil fédéral afin de «lier de manière cohérente l’économie et l’environnement».

L’assemblée des délégués des Vert’libéraux était numérique, pandémie oblige. Keystone/Peter Schneider

Dans son allocution à l’assemblée des délégués des Vert’libéraux samedi, le président Jürg Grossen a estimé que sa formation politique doit se développer en un parti capable de gouverner et donc d’entrer au Conseil fédéral «à moyen terme».

«Il y a là aussi besoin d’une force politique pour lier de manière cohérente l’économie et l’environnement, défendre une politique sociale libérale et s’engager en faveur d’une Suisse ouverte et interconnectée», a écrit le parti samedi dans un communiqué.

Le président Jürg Grossen a été reconduit pour deux ans. Et le parti a renouvelé sa vice-présidence. L’ancienne garde, comportant le président fondateur Martin Bäumle, Isabelle Chevalley et Kathrin Bertschy, a laissé la place au conseiller national genevois Michel Matter et à la conseillère nationale bernoise Melanie Mettler.

Covid-19

Le Covid-19 a également retenu l’attention des Vert’libéraux. Selon le président, le Conseil fédéral a pris les choses en mains trop tard et sous-estimé l’ampleur de la pandémie. Jürg Grossen a également critiqué le plan de vaccination: il doit être plus ambitieux. En outre, les mesures de soutien sont à renforcer pour éviter une vague de faillites.

Lors de la troisième assemblée des délégués en visioconférence, Jürg Grossen a encore accusé le Conseil fédéral de tergiverser sur la question de l’accord-cadre avec l’Union européenne: il est temps, selon lui, de prendre les choses en mains et de montrer sa capacité de conduite.

Le gouvernement bloque le développement des accords bilatéraux depuis des mois. L’accord doit enfin être transmis au Parlement, a insisté Jürg Grossen. Il crée une sécurité juridique et renforce l’économie en Suisse.

Accord avec l’Indonésie

Les Vert’libéraux ont décidé de soutenir l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. Ils ont suivi la recommandation du comité directeur du parti et du groupe parlementaire. L’accord est soumis au vote populaire le 7 mars.

155 délégués ont approuvé le mot d’ordre, contre 10 contre et 9 abstentions. Les délégués devront encore se prononcer samedi sur trois autres objets soumis au peuple le 7 mars et le 13 juin.

ATS