Prilly – Les Verts et le centre droit font pâlir le PS Les candidats PLR et PDC sont en tête pour la Muni malgré un ballottage général. Mieux placés que les socialistes, les écologistes ont en plus doublé leurs sièges dans un plénum qui vire désormais à gauche. Chloé Banerjee-Din

L’administration communale de Prilly. Vanessa Cardoso

À Prilly, le 1er tour s’est soldé par trois constats: les Verts ont fait un carton au Conseil communal, le ticket de centre droit a brillé à la Municipalité et le PS se retrouve au milieu du gué. Grande nouvelle au plénum, les écologistes ont fait bondir leur représentation de 10 à 21 sièges et offrent désormais la majorité à la gauche, quand bien même les socialistes ont perdu cinq sièges (désormais à 20). En face, le contingent PLR s’érode aussi, passant de 29 à 22 élus, tandis que ses alliés PDC et vert’libéraux montent de quatre à six sièges.