Élections communales – Les Verts font leur entrée à l’Exécutif d’Estavayer Détenteur de cinq des neuf sièges de l’Exécutif d’Estavayer, le PDC - Le Centre en laisse filer deux au profit des Verts et des indépendants. Sébastien Galliker

Le Conseil communal d’Estavayer sera un peu plus à gauche et féminin pour la législature 2021-2026. JEAN-PAUL GUINNARD

Pour leur première tentative en politique communale, les Verts d’Estavayer ont réussi leur pari de ravir un siège au Conseil communal du chef-lieu du district de la Broye fribourgeoise. Dans une élection jouée à la proportionnelle, l’ancien journaliste Claude-Alain Gaillet siégera dans l’Exécutif, aux côtés de 3 PDC – Le Centre, 2 indépendants, 1 PLR, 1 PS et un 1 UDC.

«Pour un premier coup, c’est génial. On savait que statistiquement, on avait des chances, mais je suis très heureux de pouvoir renforcer la gauche dans un Conseil communal aussi plus féminin», commente, à chaud, le nouvel élu. Avec 10,19% des voix, sa liste prend l’un des deux fauteuils perdus par le PDC (28,20%). Trois élus de villages ayant rejoint le parti en cours de cette première législature après la fusion, le maintien des cinq sièges semblait quasi impossible pour les centristes.

Sept sortants réélus

Finalement, ces trois sortants (Samuel Ménétrey, Éric Chassot et Philippe Aegerter) sont réélus, mais Christophe Pillonel, arrivé en cours de législature, cède son siège et le PDC perd encore celui de Dominique Aebischer, pas remplacé depuis sa démission. Ancienne syndique de Rueyres-les-Prés, Carole Raetzo le récupère pour les indépendants, qui occuperont deux sièges, puisque le sortant Joseph Borcard est réélu.

Pour le reste, les sortants Marlis Schwarzentrub (PLR), Éric Rey (PS) et Jean-Claude Votta (UDC) sont aussi réélus.