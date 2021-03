Elections communales – Les Verts font leur retour à la Municipalité de Pully Lucas Girardet récupère le siège perdu en 2016 par le parti écologiste. Le libéral-radical sortant Nicolas Leuba est éjecté de l’Exécutif. Marie Nicollier

L’alliance rose-verte a payé. Le Vert Lucas Girardet entre à la Municipalité et le sortant Marc Zolliker (PS) fait le meilleur score. CHRISTIAN BRUN

L’alliance rose-verte a porté ses fruits à Pully. Le sortant socialiste Marc Zolliker a réalisé dimanche le meilleur score (44,41%) du deuxième tour de l’élection à la Municipalité et le parti écologiste a récupéré le siège perdu en 2016: Lucas Girardet, ex-député et nouveau venu sur la scène politique pulliérane, est élu avec 39,88% des voix. L’Exécutif sera donc composé d’un Vert, d’un socialiste et de trois PLR.

«On a senti dans la population une volonté de rééquilibrage des forces en présence.» Lucas Girardet, élu à la Municipalité (Verts)

«Je sentais que c’était jouable, mais de là à finir en troisième position…» réagit Lucas Girardet, patron des buvettes La Galicienne à Prilly et Jetée de la Compagnie à Lausanne. «On a senti dans la population une volonté de rééquilibrage des forces en présence. Il y a cette envie que la politique ne soit pas dictée exclusivement par le PLR dans cette ville qui grandit et où les gens attendent des réponses sur les questions environnementales.»