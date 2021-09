Réchauffement climatique - Les Verts fustigent le nouveau plan CO2 de Sommaruga

Réchauffement climatique – Les Verts fustigent le nouveau plan CO 2 de Sommaruga Le Parti écologiste parle d’une révision «qui n’est pas à la hauteur» et de mesures «poudre aux yeux». Ses élus mettront la pression dès mercredi. Florent Quiquerez

Delphine Klopfenstein Broggini (GE), vice-présidente des Verts, n’est pas tendre avec la nouvelle révision de la loi CO₂. Keystone

Elle a rebondi très vite, Simonetta Sommaruga. Trois mois après le naufrage de la loi CO2, la ministre de l’Environnement a déjà un nouveau projet sur la table. Si les Verts saluent la rapidité avec laquelle elle a réagi, ils dégomment le fond d’un projet «timoré». «Cette révision n’a pas d’ambition», dénonce Delphine Klopfenstein Broggini (Verts/GE), qui parle d’une «coquille vide».

Les mots sont durs, mais assumés. «Alors que les rapports du GIEC sont alarmants, que cet été a été le théâtre de vagues de chaleurs et d’incendies, on nous parle d’incitation et de nouvelles technologies. C’est de la poudre aux yeux.» Et la conseillère nationale de rappeler que la Suisse n’atteindra même pas les Accords de Paris, qu’elle a pourtant signés.