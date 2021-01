Élections communales – Les Verts lausannois veulent «passer à la vitesse supérieure» La formation a le vent en poupe électoralement. Elle a présenté son programme de campagne pour une «Lausanne idéale» R.BO.

«Aujourd’hui, nous les Verts, nous avons l’audace d’être ambitieux parce qu’il y a une urgence pour le climat», a averti, vendredi, la municipale Natacha Litzistorf. Sa formation présentait son programme pour une «Lausanne idéale» en vue des élections communales.

L’ambition se traduit d’abord par un appétit électoral. Les Verts revendiquent un troisième strapontin (sur 7) à la Municipalité. Daniel Dubas et Xavier Company accompagnent la sortante Litzistorf sur le ticket vert. Une ambition qui a froissé le PS, allié traditionnel. Résultat, les écologistes partent seuls au premier tour. Ils présentent également 80 candidats au Conseil communal.

Cinq ambitions

Pour tenter de séduire l’électeur lausannois, les Verts ont décliné leur programme de campagne en cinq «ambitions»: instaurer la neutralité carbone d’ici à 2030, plus de justice sociale, moins de béton, une population en pleine santé et plus de démarches participatives. Derrière ces grands principes, il y a des dizaines de propositions. Certaines sont concrètes, comme instaurer une limitation de la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble du territoire communal. «Dès que possible», a précisé Daniel Dubas. Ou élaborer un «plan de réduction» des places de stationnement en ville. D’autres sont plutôt sibyllines, comme «mettre en place des outils de budgétisation sexospécifique afin de mettre en évidence les effets sur l’égalité femmes-hommes dans le processus budgétaire». Enfin, certaines propositions sont assez éloignées du quotidien des Lausannois, comme «créer un endroit de mémoire pour les victimes de la chasse aux sorcières, particulièrement longue et meurtrière à Lausanne».

«Changer de paradigme»

Au-delà de ce catalogue de mesures qui se préoccupe aussi bien de la biodiversité que de la limitation des mandats, les écologistes se disent animés par l’urgence: «Parce que nous n’avons plus le choix de passer à la vitesse supérieure et de changer de paradigme pour atteindre la justice climatique et sociale.»

La question du climat est désormais reprise par la plupart des formations politiques. D’ailleurs, mercredi prochain, la Municipalité en place présentera son plan climat pour Lausanne. La conférence de presse des Verts était donc l’occasion de demander l’avis de Jean-Yves Pidoux. Après trois mandats à l’Exécutif de la Ville, l’écologiste ne se représente pas. Il a néanmoins participé à l’élaboration de ce plan: «Du point de vue d’un municipal, ce plan climat est très ambitieux, et du point de vue des Verts, on pourrait faire plus.»