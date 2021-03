Elections communales 2021 – Les Verts marquent des points à Renens Nathalie Jaccard se positionne pour gagner un deuxième siège écologiste, tandis que la Fourmi rouge souffre de l’alliance rose-verte. Chloé Banerjee-Din

L’alliance rose-verte a permis de faire élire dès le premier tour la sortante écologiste Tinetta Maystre (à gauche) et le syndic PS Jean-François Clément (en orange). En ballottage, les socialistes Patricia Zurcher (au centre) et Oumar Niang (deuxième depuis la droite), ainsi que la verte Nathalie Jaccard (à droite), distancent les autres candidats. Chantal Dervey

Sans surprise, l’alliance rose-verte a sérieusement marqué des points au premier tour à Renens. Le syndic PS Jean-François Clément est d’ores et déjà élu, de même que la sortante écologiste Tinetta Maystre. Sur le même ticket, les socialistes Patricia Zurcher Maquignaz et Oumar Niang sont bien positionnés pour maintenir les trois sièges PS à la Municipalité. Mais surtout, la Verte Nathalie Jaccard fait un score qui lui donne de bonnes chances d’offrir un deuxième siège à son parti.

«La vague verte montre qu’il y a besoin d’autre chose. Nous apportons une nouvelle dynamique et de nouveaux visages.» Nathalie Jaccard, candidate Verte à la Municipalité

La candidate, également députée, ne cache pas son émotion et revendique son travail au sein du Conseil communal, où elle siège depuis 2000. «Il y a bien sûr l’effet de l’alliance avec le PS, qui a aussi profité aux socialistes, ainsi que la vague verte. Elle montre qu’il y a besoin d’autre chose. Nous apportons une nouvelle dynamique et de nouveaux visages.» La poussée écologiste se traduit effectivement aussi au plénum, où les Verts passent de 9 à 17 sièges.

Dans la course à la Municipalité au second tour, ce sera la bataille de tous les dangers pour le POP/Fourmi rouge. À la sortie des urnes ce dimanche, ses deux sortants, Karine Clerc et Didier Divorne, affichent des scores (26.8% et 24.4%) qui les placent en 6e et 7e positions, loin derrière le PS et les Verts, et tout juste devant les PLR Elodie Golaz Grilli et Jean-Marc Dupuis (23.3% et 22.3%).

«Nous avons notre place.» Karine Clerc, municipale sortante POP/Fourmi Rouge

«C’est un résultat qui correspond à ce que nous pouvions attendre, étant donné que nous partions seuls», commente Karine Clerc. Pour elle, le deuxième tour dépendra de la tournure que prendront les discussions avec les autres partis, tout en soulignant que la Fourmi rouge gagne un siège au Conseil communal, avec 18 sièges désormais. «Nous avons notre place.»

Le PLR affiche quant à lui un bon niveau de confiance. «Alors que nous n’avons pas de sortants, nous sommes très près des deux municipaux de la Fourmi Rouge. En plus nous pourrions récolter des voix supplémentaires à droite.» Avec 18 élus au Conseil communal, les libéraux-radicaux ont perdu 3 sièges, tout comme l’UDC (7 sièges contre 10) et le PS (20 sièges contre 23).