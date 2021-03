Élections communales – Les Verts menacent le PLR à Pully La Municipalité est en ballottage général. Le socialiste Marc Zolliker fait la course en tête et les Verts pourraient bien ravir un siège à la droite. Marie Nicollier

C’est souvent le cas à Pully: l’élection de la Municipalité fait l’objet d’un ballottage général. Aucun des candidats n’a été élu au premier tour. Les résultats traduisent une poussée de la gauche dans ce bastion PLR où l’ensemble des municipaux se représentaient (4 PLR et un PS).

Marc Zolliker, le municipal socialiste sortant, crée la surprise en faisant la course en tête avec près de 500 voix de plus qu’en 2016. «Notre alliance avec les Verts a payé (ndlr: il faisait liste commune avec Lucas Girardet). Tout cela est à prendre des pincettes car la donne peut changer lors du deuxième tour.»

Marc Zolliker (39,28% des suffrages) est suivi de près par les trois sortants PLR Lydia Masmejan (39,13%), Jean-Marc Chevallaz (36,26%) et le syndic Gil Reichen (36,17%).

Vague verte

Les Verts pourraient bien ravir au PLR leur siège perdu en 2016. Nouveau venu dans la politique pulliérane, Lucas Girardet (34,70%) décroche une belle cinquième place, devançant de peu Nicolas Leuba (PLR). «C’est une bonne surprise, commente le Vert. Le fait de partir ensemble avec le PS a eu l’effet espéré. Je pense que mon score traduit aussi un élan vert que l’on observe dans beaucoup de communes. Nous gagnons des sièges au Conseil communal. On assiste peut-être à un rééquilibrage de la politique pulliérane.»

Siège PLR en danger

«Le fait que l’un des sièges PLR soit menacé par les Verts était un scénario que l’on imaginait.» Gil Reichen (PLR), syndic de Pully

Il y a cinq ans, le PLR avait accompli un exploit en raflant une place supplémentaire à l’Exécutif. «Le fait que l’un des sièges PLR soit menacé par les Verts était un scénario que l’on imaginait, dit le syndic Gil Reichen. L’équipe sortante est quand même globalement dans le coup. Je pense qu’on repartira à quatre PLR au deuxième tour.» La décision sera prise le 8 mars. Que pense le syndic de sa quatrième position, avec 636 voix de moins qu’en 2016? «Je suis content d’être dans le coup, même s’il y a quand même une déception d’être quatrième.»

En septième et huitième positions, on trouve les deux candidats de l’Union pulliérane Robin Carnello (23,87%) et Nadia Privet (23,49%), les Vert’libéraux Nathalie Lude (13,64%) et Steve Marion (11,93%) puis l’UDC Lena Lio (9,74%). Luca Bagiella (consciences-citoYennes) ferme la marche avec 5,73%.