Universités d’été en France – Les Verts montrent leur puissance et rêvent de la présidence Après avoir croqué plusieurs grandes villes, l’appétit des Verts n’est pas satisfait. Ils veulent la présidence. Mais deux stratégies s’affrontent. Alain Rebetez Paris

En s’affichant avec Jean-Luc Mélenchon vendredi à l’université d’été des Insoumis près de Valence, le Vert Eric Piolle se pose en défenseur d’une stratégie d’union de la gauche pour la présidentielle de 2022. (Photo by PHILIPPE DESMAZES/AFP)

Il y a des signes qui ne trompent pas: les écologistes français ont le vent en poupe et ils entendent bien en profiter. Grands gagnants des élections municipales du mois de juin, ils ont remporté quatre grandes villes (Marseille, Lyon, Strasbourg et Bordeaux), réélu leur maire de Grenoble et conquis plusieurs cités de moindre importance, mais aussi joué un rôle dans la réélection de nombreux socialistes, à commencer par la maire de Paris. L’appétit venant en mangeant, après avoir avalé les villes, ils songent désormais à un morceau plus consistant, la présidentielle de 2022. Et ils ne s’en cachent pas.