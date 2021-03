Élections communales à Lausanne – Les Verts sacrifient Daniel Dubas pour reformer la grande alliance de gauche La gauche présente un ticket rose-rouge-vert de six candidats pour le second tour de l’élection à la Municipalité de Lausanne. À droite, le PLR lance ses deux candidats. Renaud Bournoud

De gauche à droite: Daniel Dubas, Xavier Company, Benjamin Rudaz, coprésident des Verts lausannois, Natacha Litzistorf, municipale lausannois et Feryel Kilani, vice-présidente des Verts lausannois. Keystone

Les Verts rentrent dans le rang. La division entre les partis de gauche s’est soldée par un ballottage général à l’issue du premier tour de l’élection à la Municipalité de Lausanne. Lundi soir, lors des assemblées générales de parti, la gauche a resserré les boulons. Pour le second tour, elle part unie avec un ticket rose-rouge-vert de six candidats composé des socialistes Grégoire Junod, Florence Germond et Émilie Moeschler, du popiste David Payot et des Verts Natacha Litzistorf et Xavier Company

On notera que toutes ces assemblées se sont tenues à huis clos. Comme souvent, les partis deviennent pudiques au moment de prendre des décisions délicates.