Les récents succès électoraux des partis écologistes ont fait couler beaucoup de salive et d’encre, y compris dans les pages de ce journal. Les écolos y sont parfois dépeints comme «tout-puissants», et coupables de plus ou moins tous les maux, notamment ceux du monde agricole.

Il semble important de tempérer quelque peu ces propos, et de remettre «l’église au milieu du village», comme on dit chez nous, à commencer par l’interdiction du pesticide Gaucho qui a tant mis en colère les betteraviers.

«L’interdiction du pesticide Gaucho émane non d’un groupe d’écolos déconnectés des réalités, mais de l’Office fédéral de l’agriculture.»

Cette interdiction, dont personne ne conteste qu’elle met les producteurs de betteraves dans une situation difficile (c’est pour cela que les Verts sont intervenus au Grand Conseil afin de demander une aide financière spéciale à ce sujet), émane non d’un groupe d’écolos déconnectés des réalités, mais de l’Office fédéral de l’agriculture, qui fait partie du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), à la tête duquel se trouve le conseiller fédéral UDC Guy Parmelin.

Ce dernier fait partie d’un collège de sept ministres dans lequel ne figure aucun Vert, et dont la majorité est détenue par le PLR et l’UDC. Même topo aux Chambres, où Verts et Vert’Libéraux cumulent 46 sièges sur 200 au Conseil national, et 5 sur 46 au Conseil des États. Pas vraiment de quoi imposer une dictature verte dans notre pays, vous en conviendrez.

Il est donc facile et probablement tentant de faire porter toutes les fautes sur les épaules des défenseurs de l’environnement, mais la réalité est un peu plus complexe. À y regarder de plus près, les Verts ont mené ces dernières années des combats importants en faveur de la production locale. On peut citer le référendum contre le «Cassis de Dijon», voulu par le Conseil fédéral et permettant à des produits agricoles ne répondant pas aux normes suisses d’être vendus sans encombre sur nos étals, l’initiative «Pour des aliments équitables» qui demandait que les normes de qualité suisses soient imposées aux produits agricoles importés, ou tout récemment le référendum contre l’accord de libre-échange avec l’Indonésie, qui risque de voir notre production de colza écrasée par les importations massives d’huile de palme.

Il y a certes un gros point d’achoppement sur la question des pesticides et de leur utilisation.

Un dialogue à établir

Plutôt que de se regarder en chiens de faïence et se cacher derrière des préjugés qui existent de part et d’autre, il semble essentiel que sur ce sujet comme sur bien d’autres écologistes et monde paysan se parlent de manière franche et respectueuse, afin de trouver des solutions concrètes et pragmatiques.

La force de notre pays a toujours consisté dans sa capacité à voir des groupes aux intérêts parfois divergents trouver des solutions et avancer ensemble. Il n’y a aucune raison de croire que tel ne peut être le cas ici, il suffit d’un peu de bonne volonté.