Élections communales 2021 – Les Verts tentent le coup double à Rolle C’est une première dans cette commune: le Parti écologiste lance un candidat à la Municipalité et présente sa propre liste pour l’organe délibérant. Yves Merz

Élu au Conseil communal en été 2020, Baptiste Conti est le candidat à la Municipalité du nouveau groupe des Vert · e · s à Rolle. LDD

Le nouveau groupe des Vert·e·s de Rolle, créé depuis quelques mois, va jouer des coudes en vue de l’élection communale du 7 mars. Jusque-là, ses trois représentants faisaient partie de la plateforme rose-verte. En accord avec ses alliés du PS, le Parti écologiste a décidé de voler de ses propres ailes avec une liste de huit candidats au Conseil communal. Il affiche même une double ambition: viser un siège à la Municipalité, en présentant Baptiste Conti, qui fera ticket commun avec deux socialistes, le municipal sortant Loïc Haldimann et Margaret Ruchti.

«Il n’est pas toujours facile de recruter du monde. Là, nous avons huit personnes de qualité, motivées, prêtes à donner de leur temps. C’est une opportunité à saisir, estime Valérie Mausner, coprésidente des Verts·e·s La Côte, qui a observé qu’environ 14% des Rollois avaient voté Vert lors des récentes élections au niveau fédéral. Président du groupe PS Rolle, Patrick Bréchon rejoint cette analyse. Quand on a 14% des électeurs avec soi, il me paraît légitime d’avoir l’ambition d’entrer au Conseil communal avec son propre groupe. S’ils sont élus, il y aura une répartition différente dans l’assemblée, mais l’important sera d’être unis au moment de voter.»

«Il est temps de passer des bonnes idées à la réalisation des projets.» Baptiste Conti, candidat des Vert·e·s à la Municipalité de Rolle

L’élection de la liste Verte au Conseil communal est un coup jouable. Que Baptiste Conti accède à l’Exécutif est un défi plus ardu. Ce jeune homme de 36 ans, qui a grandi à Écublens, a emménagé à Rolle avec sa compagne Lucia Suvà (membre PS du CC) en 2015 mais n’est entré au Conseil communal qu’en été 2020. «Il est vrai que, localement, on élit plus facilement une personnalité qu’un candidat pour sa couleur politique, mais Baptiste s’est déjà constitué un bon réseau», précise Valérie Mausner.

Cet éducateur spécialisé affiche une forte envie de faire bouger les choses en lien avec l’écologie: développer la mobilité douce, réduire les émissions de CO₂, verdir la cité et encourager la biodiversité… «Il est temps de passer des bonnes idées à la réalisation des projets», clame le candidat des Vert·e·s.