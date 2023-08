Élections fédérales – Les Verts vaudois veulent confirmer leur percée de 2019 Le parti présente ses quatre sortants au Conseil national et Raphaël Mahaim au Conseil des États. Renaud Bournoud

Les Verts vaudois au parc de Milan à Lausanne pour le lancement de leur campagne aux élections fédérales. DR

Les résultats des élections fédérales de 2019 avaient plutôt souri aux Verts vaudois avec le gain de deux mandats au Conseil national (quatre sièges en tout) et la conservation de leur fauteuil aux États. Quatre ans plus tard, les sondages sont plus pessimistes pour l’échéance du 22 octobre prochain.

«Les sondages ne sont jamais positifs pour les Verts, c’était déjà le même cas de figure en 2019», balaie Alice Genoud, présidente de la section cantonale. Le parti veut en tout cas consolider ses quatre sièges au Conseil national. Il présente ses quatre sortants sur une liste «diversifiée» de 19 candidats. Raphaël Mahaim, qui a succédé à Daniel Brélaz à la Chambre du peuple en 2022, aura la lourde tâche de défendre le fauteuil d’Adèle Thorens – qui, elle, ne se présente pas – au Conseil des États.

«Plus les Verts sont forts, plus les autres partis se préoccupent de l’environnement parce que la population leur envoie un signal.» Léonore Porchet, conseillère nationale

«On ne va peut-être pas devenir majoritaire aux Chambres fédérales, mais plus les Verts sont forts, plus les autres partis se préoccupent de l’environnement parce que la population leur envoie un signal, note la conseillère nationale Léonore Porchet. Même EconomieSuisse fait des affiches sur le climat, bon après ils disent n’importe quoi.»

Sans surprise, les Verts feront donc campagne sur les questions climatiques avec le souhait de voir l’avènement d’un plan climat national pour coordonner toutes les politiques publiques en la matière. «Il est nécessaire de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles pour des raisons climatiques, mais également pour préserver la paix, indique Raphaël Mahaim. On a d’ailleurs le même problème avec l’énergie nucléaire, plus de la moitié de l’uranium vient de Russie.»

Économie et égalité

Hormis les thèmes environnementaux, les Verts souhaitent faire entendre leur voix en matière d’économie («circulaire») et d’agriculture («durable»). «L’économie devra avoir une patte verte au XXIe siècle, sinon elle ne sera pas», assure la conseillère nationale Sophie Michaud Gigon. Mais aussi en matière d’égalité: «C’est un scandale que les Suissesses gagnent toujours 9500 francs de moins par année que les hommes alors que l’on a augmenté l’âge de la retraite des femmes», rappelle Léonore Porchet.

Les Verts disposent d’une jeunesse de parti qui est un atout électoral non négligeable. En 2019, la liste des Jeunes Verts avait fait un score historique, en dépassant la barre des 3%. Du jamais-vu pour une liste de jeunes dans le canton. Les Jeunes Verts étaient proches de rafler un siège au Conseil national.

