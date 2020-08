Rentrée politique vaudoise – Les Verts veulent investir pour lutter contre la crise Le mouvement écologiste a présenté ses projets pour commencer cette année parlementaire particulière. Renaud Bournoud

Alberto Mocchi, président des Verts vaudois. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Les Verts vaudois estiment qu’il faut «tirer profit des enseignements de la crise du Covid-19» et éviter de repartir exactement comme avant. Lundi matin, devant les médias, les responsables du «mouvement écologiste» ont fait le tour des engagements que les Verts comptent tenir ces prochains mois.

«Avec la crise économique provoquée par le coronavirus, nous sentons que certains partis veulent serrer les boulons, notamment pour le Plan climat, relève Vassilis Venizelos, chef du groupe au Grand Conseil. Pour nous, au contraire, il faut investir dans des politiques anticycliques.» Les 173 millions du Plan climat ne suffiront probablement pas. «Il faudra renforcer ces mesures», poursuit le chef de groupe. Il a déjà déposé une initiative parlementaire qui vise à injecter 300 millions dans le fond sur l’énergie pour «une relance favorable à la transition énergétique». Une mesure qui doit permettre la création d’emplois, selon lui.

«Nous sommes à six mois des élections communales et nous avons des ambitions» Alberto Mocchi, président des Verts vaudois

La révision de la loi sur l’appui au développement économique est un autre chantier sur lequel les Verts veulent faire entendre leur voix. «Est-ce que cela fait encore sens d’attirer sur notre territoire des entreprises comme Vale?» questionne Vassilis Venizelos.

Plus généralement, les écologistes souhaitent lancer d’ici à la fin de l’année une initiative populaire cantonale visant à inscrire dans la Constitution vaudoise «les principes d’une économie durable et respectueuse de l’humain comme de l’environnement».

Sur le plan électoral, les Verts ont le vent en poupe et ils en ont conscience. «Nous sommes à six mois des élections communales et nous avons des ambitions», avertit Alberto Mocchi, président des Verts vaudois. Le mouvement veut s’implanter dans une dizaine de nouvelles Communes qui fonctionnent avec le système proportionnel, comme Bourg-en-Lavaux ou Chavannes-près-Renens.