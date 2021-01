Politique – Les Verts veulent une Suisse climatiquement neutre d’ici 2030 Le parti écologiste présente mardi son plan, modifié et complété, pour zéro émission nette en Suisse à partir de 2040 au plus tard.

Les Verts visent une Suisse "climatiquement neutre" d'ici 2030 en proposant une feuille de route révisée. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Les Verts visent une Suisse «climatiquement neutre» d’ici 2030, notamment en réduisant ses émissions de CO2 internes de 50%. Le parti écologiste présente mardi son plan, modifié et complété, pour zéro émission nette en Suisse à partir de 2040 au plus tard.

La nouvelle loi sur le CO2 ne s’oppose pas à cette stratégie et constitue un premier pas important dans cette direction, ont-ils indiqué lors d’une conférence de presse mardi. Mais cela ne suffit pas, selon les écologistes, qui estiment qu’il est nécessaire «d’initier une transition en profondeur de notre société et de notre économie.»

Les Verts veulent poser d’autres jalons, par exemple dans la loi sur l’approvisionnement en électricité, dans celle sur l’énergie, en politique agricole, financière, dans l’aménagement du territoire ou des marchés publics. Ainsi, une fois la nouvelle loi sur le CO2 entrée en vigueur, «il faudra rapidement remettre l’ouvrage sur le métier, écrivent-ils.

Le Conseil fédéral et la majorité du Parlement n’attachent pas assez d’importance à la crise climatique, insistent les écologistes. La crise de Covid-19 a démontré qu’il manque un programme d’impulsion pour une sortie de crise respectueuse du climat. Même la version actualisée en fin d’année dernière par la Confédération des Perspectives énergétiques 2050 est insuffisante pour contrer la crise climatique, soulignent les défenseurs de l’environnement.

Objectifs resserrés

Dans leur plan climat de 34 pages, révisé et intitulé «Pour un bilan climatique positif en Suisse», les Verts soulignent l’importance du changement social et économique. Et par rapport à la première version de ce plan, présentée l’été dernier, ils resserrent les objectifs dans les domaines des transports, des bâtiments et de la place financière.

Par exemple, plus aucun véhicule à carburant fossile et aucun nouveau système de chauffage au pétrole ne doivent être autorisés à partir de 2025. La place financière doit mettre ses flux financiers en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

Ce plan climat doit encore être finalisé et adopté lors de l’assemblée des délégué-es du 23 janvier prochain.

ATS