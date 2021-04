Il existe, au sein de l’école vaudoise, pléthore d’outils pour aider les élèves en difficulté. Les plus connus sont certainement les appuis ou les devoirs surveillés. Ces mesures, généralisées sur l’ensemble du territoire cantonal, permettent aux adultes d’apporter une aide plus ciblée aux élèves qui requièrent davantage d’attention.

Aussi efficaces et bénéfiques ces outils puissent-ils être pour les enfants, ils ne peuvent cependant pas être démultipliés et mobilisés en toutes circonstances, le personnel enseignant étant limité et l’enveloppe budgétaire des établissements scolaires n’étant pas infiniment extensible.

«Une instruction personnalisée par un pair, autrement dit par un ou une autre élève de la même catégorie d’âge.»

Afin d’élargir la palette de prestations proposées aux élèves ayant besoin d’aide, il convient donc de réfléchir à des méthodes éducatives alternatives. À cet égard, la pratique du «mentoring» mise en place, par exemple, au sein de l’établissement secondaire de Cossonay-Penthalaz mérite que l’on s’y attarde.

Le mentoring se présente sous la forme d’un accompagnement pédagogique qui permet à un ou une élève qui fait face à des difficultés d’apprentissage de recevoir une instruction personnalisée par un pair, autrement dit par un ou une autre élève de la même catégorie d’âge, en l’occurrence du cycle 3 (12-15 ans). Il s’agit d’un parrainage pédagogique qui permet à l’élève mentor de transmettre et de partager son savoir avec un ou une élève mentoré·e. Les avantages de cette pratique sont multiples.

Tout d’abord, cela permet de créer des liens entre des élèves d’une même volée mais qui ne sont pas nécessairement dans la même classe, rendant ainsi plus perméable la frontière qui peut exister entre les différentes voies (prégymnasiale et générale).

Ensuite, cette méthode permet aux écoles où la demande en appuis est forte et qui n’auraient pas le personnel enseignant suffisant de s’appuyer sur des élèves pour gérer ces périodes de soutien essentielles.

Pas un substitut aux appuis standards

Enfin, cela offre la possibilité aux élèves les plus à l’aise sur le plan scolaire de partager leurs connaissances avec leurs pairs. Ce faisant, les élèves qui survolent le programme se voient offrir un nouveau défi stimulant et exercent ainsi d’autres types de compétences, dans le cas présent des compétences pédagogiques, qui ne peuvent que difficilement être valorisées durant des périodes dites traditionnelles.

Bien entendu et comme évoqué, il ne s’agit en aucun cas de se substituer aux appuis standards, qui ont fait en partie leurs preuves, mais de venir garnir la boîte à outils dont bénéficient les directions d’établissements pour faire face aux obstacles à l’apprentissage rencontrés par certains écoliers ou certaines écolières.

Le mentoring n’est évidemment pas la panacée en matière de soutien aux élèves, mais peut amener une pierre salvatrice à l’édifice scolaire, en chantier permanent.

Yannick Maury Afficher plus Enseignant, v ice-président des Vert ∙e∙ s du district de Morges

