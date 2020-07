Football – Les vestiaires de Colovray sont désinfectés chaque soir Pour le manager général du Stade Nyonnais, les Lausannois ne doivent pas craindre le Covid jeudi soir à l’occasion du derby. Christian Maillard

Les installations du centre sportif de Colovray sont entretenues chaque soir par l’UEFA. VQH/archives/Philippe Maeder

Le Covid rôde-t-il à Colovray? La question, pour le moins pertinente, n’a rien de saugrenue après les deux cas positifs déclarés lundi soir par le Stade Nyonnais, locataire du centre sportif. À deux jours du derby entre le SLO et le LS prévu sur ce terrain, Varujan Symonov, manager général du club des «jaune et noir», se veut rassurant. «Il n’y a aucun risque pour les deux clubs lausannois», tempère-t-il.

Même si Stade Lausanne Ouchy et les Nyonnais partagent les mêmes vestiaires, les acteurs qui se produiront jeudi soir sur la Côte ne doivent pas s’inquiéter. Les joueurs de la Pontaise, qui espèrent fêter leur promotion en Super League, ne doivent pas avoir peur du virus. «Tous nos locaux sont nettoyés chaque soir par l’UEFA», précise encore le dirigeant du SN avant de rappeler que le SLO ne s’entraîne pas sur la Côte et que ce n’est pas dans ces belles installations au bord du lac que les deux joueurs ont attrapé le Covid, mais lors de leurs deux matches de préparation en France.

C’est ici que les joueurs du SLO et du LS vont se changer. VQH/archives/Georges Meyrat

«Et puis, renchérit Varujan Symonov, nous ne sommes plus venus nous entraîner depuis jeudi passé. Le premier, qui a eu des soupçons le lendemain, n’a pas joué à Divonne-les-Bains le samedi et s’est tout de suite mis en quarantaine alors que le second, contrôlé positif après le match, est également resté à la maison. Depuis, pour être sûr, tout le monde a été testé et il n’y a aucun autre souci. Mais désormais on va faire encore plus attention que d’habitude.»

Le Covid n’est pas le bienvenu à Colovray…