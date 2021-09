Exposition photo à Vevey – Les «Vestiges» de Jean-Marc Yersin au musée Le Musée suisse de l’appareil photographique de Vevey présente les images de son ancien codirecteur. À découvrir dès le 9 septembre.

Noville, Grand Canal, 2019. Jean-Marc Yersin

Après avoir pris sa retraite de la direction du musée en juin 2018, Jean-Marc Yersin est retourné à sa passion première, la photographie, poursuivant un cycle d’images dont il avait eu l’inspiration trente ans plus tôt. L’artiste cadre en noir et blanc des structures autoroutières, des usines et des constructions de montagne.

«Roulant au lever du jour sur des voies de circulation encore désertes, je contemplais ces constructions tel un voyageur découvrant les vestiges d’une civilisation perdue dont il peinerait à comprendre la fonction originelle», écrit le photographe dans le livre «Vestiges» qui accompagne l’exposition.

Post Petra Petroleum, raffinerie désaffectée, 2020. Jean-Marc Yersin

Ses compositions sont reconnaissables à leurs géométries, leurs contrastes et leur netteté tranchante. «Les photographies montrent le conflit entre le bâti et les paysages de l’arc lémanique, du Rhône, des Alpes. Elles se projettent aussi imaginairement dans l’avenir», écrivent les responsables de l’institution.

Autoroute A2 Bisonne, protection contre le bruit, 2018. Jean-Marc Yersin

«Voilà à quoi ressembleront, nous suggère Jean-Marc Yersin, les grands ouvrages d’art et les architectures industrielles dans plusieurs décennies. Cet inventaire d’un territoire en devenir est magnifié par l’œil rigoureux du photographe et son art du tirage», relèvent-ils.

ATS

