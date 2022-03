Deuxième Guerre mondiale – Les victimes du nazisme auront un mémorial suisse

Environ un millier de personnes de nationalité suisse ou nées en Suisse ont été détenues dans des camps de concentration. Plus de 450 n’ont pas survécu (photo d’illustration).

Environ un millier de personnes de nationalité suisse ou nées en Suisse ont été détenues dans des camps de concentration. Plus de 450 n’ont pas survécu (photo d’illustration).

Un lieu de commémoration officiel des victimes du national-socialisme sera créé en Suisse. Le Conseil des États a tacitement adopté mardi une motion UDC du National.

Notre dossier sur les victimes suisses du nazisme: Abo La Suisse et la guerre de 39-45 Les nazis ont déporté 409 Helvètes dans les camps

Ce pan de l’Histoire risque de tomber dans l’oubli. Les jeunes générations ne connaissent la Deuxième Guerre mondiale qu’à travers les cours d’histoire, il est donc nécessaire de garder ce chapitre historique dans la mémoire collective, a avancé Daniel Jositsch (PS/ZH) au nom de la commission. Il a estimé ceci d’autant plus important que les réseaux sociaux rendent actuellement le racisme et l’antisémitisme plus présents qu’auparavant.