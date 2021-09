Risques de pollution – Les vieilles canalisations ne sont pas assez inspectées La Cour des comptes a mené un audit sur la gestion communale de l’évacuation des eaux usées, mettant en lumière des points à améliorer. Vincent Maendly

Il existe 153 stations d’épuration – ici celle de Gland – à travers le canton. Mais ce nombre est appelé à diminuer. Philippe Maeder-A

On ne sait pas s’ils l’ont fait en se pinçant le nez, mais les magistrats de la Cour des comptes se sont penchés sur nos eaux usées, dans leur dernier audit. Le périmètre de leurs investigations reste toutefois plus politique que chimique: comment les Communes gèrent-elles ce domaine? Sachant qu’elles sont tenues de se doter d’un «Plan général d’évacuation des eaux» (PGEE), compilant le cadastre des canalisations, un rapport sur leur état et un concept d’évacuation, et qu’entre 1997 et 2019, environ 400 de ces plans ont été adoptés. Une deuxième génération de cet outil de gouvernance est désormais appelée à les remplacer.

Rythme d’inspection trop lent

Alors, efficaces ces fameux PGEE? Pour le savoir, la Cour des comptes a audité huit Communes de tailles diverses, trois associations intercommunales et un service de l’État. L’un de ses constats révèle que l’état des canalisations publiques n’est pas assez contrôlé. Selon les recommandations de la branche, chacune devrait être inspectée (par caméra) tous les dix à quinze ans. Si Morges respecte cette fréquence, Lausanne se fixe comme objectif un tournus de vingt ans qui, dans les faits, s’allonge à vingt-huit ans. À Vevey, il dépasse même les septante ans. Alors que 7 à 10% du réseau devraient être vérifiés chaque année, moins de 2% le sont à Avenches et Bex. À Premier et Villars-le-Terroir, aucune inspection n’a été menée depuis l’adoption du PGEE. Comme souvent, des considérations financières dictent ces choix.

7 milliards investis Afficher plus Si ce n’est pas la plus attrayante des politiques publiques, elle a son importance: traitées, ces eaux finissent dans les cours d’eau et lacs où est captée l’eau que boivent la majorité des Vaudois. Aussi, cette politique pèse lourd: 7 milliards de francs d’investissement public dans le canton de Vaud depuis 1960. Et ce n’est pas fini. «La remise à niveau des stations d’épuration (STEP) va impliquer des investissements se montant à 1,2 milliard de francs sur vingt ans», souligne Guy-Philippe Bolay, président de la Cour des comptes. Avec 153 STEP sur son territoire, Vaud connaît l’une des plus grandes densités d’infrastructures du pays. Mais leur nombre va diminuer avec l’inévitable régionalisation qu’implique le traitement des micropolluants. La Cour appelle à une gestion «par bassin-versant» de STEP, plus rationnelle.

Certaines canalisations sont très anciennes: «Le risque, observe Guy-Philippe Bolay, c’est qu’elles se bouchent ou finissent par être trouées par une racine par exemple, et que l’eau s’infiltre dans le sol, provoquant une pollution du sol qui n’est alors pas détectée.» La Cour recommande aussi de faire un suivi des rejets dans les lacs et ruisseaux, lorsque les conduites d’eaux de ruissellement y débouchent sans passer par la STEP. «Un simple contrôle visuel régulier pourrait suffire. Dans les petites Communes, ce sont parfois les pêcheurs qui signalent la présence de souillures dans la rivière, telles que du papier-toilette, pouvant indiquer un mauvais raccordement.»

«La remise à niveau des stations d’épuration va impliquer des investissements se montant à 1,2 milliard de francs sur vingt ans.» Guy-Philippe Bolay, président de la Cour des comptes

Les constats de la Cour ne sont globalement pas alarmants: les PGEE ont été faits «avec sérieux», souligne son président. Ils sont pour la plupart complets, mais pas forcément mis à jour au gré des constructions de nouveaux quartiers. Légalement, ces plans ne sont pas contraignants pour les autorités, «ils devraient l’être afin de faciliter leur mise en œuvre», estime la Cour.

