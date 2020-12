Projet à Avenches – Les vieilles poules seront recyclées en saucisses Quatre aviculteurs romands souhaitent reprendre l’abattoir afin de valoriser les anciennes pondeuses dans l’alimentation plutôt que de les gazer. Sébastien Galliker

Éleveur de poules pondeuses à Cournillens, Albert Brand souhaite leur donner une fin de vie honorable avec le projet développé à Avenches. JEAN-PAUL GUINNARD

«Si chaque ménage suisse mangeait une poule par an, à bouillir, mais aussi en charcuterie ou en saucisses, nous n’aurions aucun souci pour valoriser nos anciennes pondeuses dans l’alimentaire. Plutôt que de les gazer et de les transformer en biogaz, ce projet a pour but de leur donner une fin de vie honorable et d’éviter un gaspillage alimentaire.» Aviculteur à Cournillens (FR), Albert Brand croit à son dessein développé avec trois autres producteurs romands d’œufs. Depuis vendredi, ils soumettent à l’enquête un agrandissement de l’abattoir d’Avenches permettant d’y exploiter une chaîne d’abattage de volaille.