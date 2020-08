Nostalgie mécanique – Les vieux vélos ont toujours plus la cote Les courses vintage comme la «Bergkönig», organisée ce dimanche dans les Préalpes, rassemblent de plus en plus de passionnés de modèles d’antan. En ville aussi, les anciens biclous font de la résistance. Romain Michaud

Ce Vaudois passionné de vélos vintage Romain Michaud

Chaque année depuis 1997, des milliers de cyclistes du monde entier se lancent sur les chemins de terre de «L’Eroica». Une course de vélos vintage qui serpente sur 205 km au milieu des vignobles du Chianti en Toscane. «En Italie, il y a même des tour-opérateurs qui proposent: avion, hôtel, location de vélos et inscription», souligne Jérôme Adrian, réparateur d’anciens vélos et patron de The Vintage Store à Sion.