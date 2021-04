Enquête entre crime et corruption – Les vilains dessous de Monaco en bandes dessinées La journaliste Hélène Constanty part des affaires Pastor et Rybolovlev pour illustrer les travers de la Principauté. David Moginier

La journaliste scrute Monaco depuis les hauteurs avant de plonger dans les affaires. © Éditions Soleil, 2021

Il y a deux Suisses parmi les personnages de «Monaco, luxe, crime et corruption». L’un est l’avocat Marc Bonnant, qui conseille Elena Rybolovleva dans son divorce d’avec le magnat russe Dmitri Rybolovlev, le second est le marchand d’art Yves Bouvier, qui a conseillé ce dernier dans l’achat d’œuvres d’art avant de subir un long marathon judiciaire quand son client s’est senti lésé. Et c’est normal puisque la journaliste Hélène Constanty utilise cette affaire et celle de l’assassinat d’Hélène Pastor pour illustrer son enquête sur la Principauté et ses dessous peu reluisants.

Celle qui a déjà beaucoup enquêté sur la Corse et ses mafias, pour «Mediapart», «L’Express» ou France 2, est aussi l’auteur de bandes dessinées sur les mêmes sujets. C’est elle qu’on suit au travers de cette plongée illustrée par les cases sombres de Thierry Chavant. La journaliste a compilé des chiffres et des infos qui, mises bout à bout, ne doivent guère plaire au prince Albert, habitué à faire taire toutes les voix discordantes dans son oasis pour grandes fortunes.

Argent et crime

Car, ici, un habitant sur trois est millionnaire, comme l’explique la journaliste avant de couvrir le Bal de la Croix-Rouge où la presse ne peut que prendre des photos de célébrités de loin. Elle revient aussi sur l’assassinat d’Hélène Pastor, fille du magnat de l’immobilier monégasque, un tiers des immeubles du pays, estimé à 20 milliards d’euros. Le meurtre a été orchestré par son beau-fils, avec des mauvais garçons marseillais. L’argent et le crime font bon ménage.

Belle brochette de riches, dont le neveu du prince.

Avec l’arrivée de Dmitri Rybolovlev, Hélène Constanty raconte la terrible quête à la nationalité monégasque, faveur accordée par le prince en personne, qui permet aux Français d’éviter le fisc de leur pays. Pour être résident, il faut louer ou acheter un appartement, à des prix astronomiques. Rybolovlev, lui, rêve du passeport de la Principauté. Il a beau racheter le club de football, arroser d’argent et de cadeaux les hauts fonctionnaires, il finira devant la justice après avoir attaqué le marchand d’art suisse.

Pendant ce temps, un chantier va faire gagner 6 hectares sur la mer, chantier qui regroupe la famille Pastor et Bouygues, permettant d’accueillir encore mieux des ultrariches dans des villas avec jardin, une folie à Monaco.

