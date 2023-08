Verdir le tourisme d’altitude – Les «villages d’alpinistes», ces coins préservés Les 23 et 24 août aux Diablerets, le Moving Mountains Forum s’intéressera notamment à un mode de conservation du paysage voué au tourisme doux. Lise Bourgeois

Le village de Sankt Antönien, aux Grisons, a participé au projet pilote et fait désormais partie des «villages d’alpinistes» défendus par le Club alpin suisse. WIKIMEDIA COMMONS

Le Centre des Congrès des Diablerets accueillera bientôt la 12e édition du Moving Mountains Forum, cette manifestation qui réfléchit au développement durable des régions de montagne. Les 23 et 24 août prochain, le forum réunira des responsables politiques et des spécialistes. Des thèmes comme les grands choix énergétiques des communes, les solutions pour la décarbonation ou l’évolution vers un tourisme moins consumériste seront abordés.

Dans cette partie du programme figure l’initiative pour les «villages d’alpinistes», promue par le Club alpin suisse (CAS). Chef du domaine Cabanes et Environnement et membre de la direction du CAS, Philippe Wäger indique qu’un projet pilote a démarré en Suisse en 2021 dans les Grisons sur deux sites, le village de Sankt Antönien et le groupe des trois villages de Lavin, Guarda et Ardez. L’initiative est née en 2008 en Autriche et s’est internationalisée dès 2015.

Authenticité

Le premier critère du label «village d’alpinistes» (agréé par la Convention alpine), concerne l’authenticité du paysage: «Par exemple, le village ne doit pas être dominé par un grand barrage pour la production électrique», poursuit Philippe Wäger. Les installations maousses de ski qui relient plusieurs vallées ne sont pas admises non plus: «L’idée consiste aussi à promouvoir les endroits périphériques qui se sont peu développés par le passé et à valoriser la nature qui les entoure. Le CAS peut leur donner une belle visibilité à travers ses canaux de communication.»

«L’idée consiste aussi à promouvoir les endroits périphériques qui se sont peu développés par le passé.» Philippe Wäger, membre de la direction du Club alpin suisse

À ce stade, hormis les deux endroits pilote, deux sites ont témoigné leur intérêt à devenir «villages d’alpinistes» dans le cadre de l’élargissement du concept à l’échelon national. Au Tessin, le val Onsernone, qui fut autrefois candidat à devenir parc national, est s’est manifesté. La commune de Lauenen, dans le canton de Berne, y réfléchit.

Les sites élus offrent une infrastructure compatible avec le tourisme de randonnée. Le territoire suisse étant limité, il ne pourra pas y avoir des centaines de «villages d’alpinistes»: «Nous voulons garder une haute qualité paysagère.» C’est notamment la raison pour laquelle les promoteurs du label ne sont pour le moment pas favorables, par exemple, à élire des endroits où de grands parcs solaires sont envisagés.

Il n’y a cependant pas là le projet de mettre les sites sous cloche. L’initiative veut démontrer qu’un tourisme «proche de la nature» peut aussi permettre le développement économique des régions de montagne: «C’est une manière de protéger un paysage à long terme sans forcément passer par des mesures réglementaires ou législatives.»

