Action Earth Hour – Les villes appelées à éteindre les lumières des monuments Samedi entre 20h30 et 21h30, des villes suisses comme Genève, Lausanne ou Fribourg se mobilisent pour alerter sur la crise climatique. Jet d’eau et cathédrales seront éteintes. Une action qui a lieu également dans le monde entier.

Le Jet d’eau de Genève s’éteindra samedi soir pour l’action Earth Hour (photo d’illustration). Keystone/Salvatore Di Nolfi

Les villes du monde entier sont appelées à éteindre samedi les lumières de leurs monuments pour attirer l’attention du public sur la crise climatique. De nombreuses villes et communes de Suisse participent à cette action prévue entre 20h30 et 21h30.

Les prochaines années seront cruciales dans la lutte contre la crise climatique, rappelle le WWF. Si nous ne parvenons pas à enrayer le réchauffement de la planète, l’homme et la nature s’exposent à des conséquences catastrophiques.

Une espèce sur six pourrait s’éteindre. Les feux de forêt deviendront plus fréquents, les sécheresses et les inondations plus dramatiques. La crise climatique frappe déjà très durement ceux qui contribuent le moins au réchauffement de la planète. Il est donc d’autant plus important d’envoyer un signal tous ensemble, souligne le WWF.

Donner l’exemple

L’action Earth Hour est la plus grande campagne mondiale de protection du climat et de l’environnement. «En éteignant consciemment les lumières, les villes, les entreprises et les particuliers donnent l’exemple pour une meilleure protection de la nature et du climat», explique le WWF.

Lancé en 2007, Earth Hour était alors une action commune de la ville de Sydney et du WWF Australie. Depuis, le mouvement a pris dans le monde entier. De grands monuments, de l’Empire State Building de New York à la Tour Eiffel de Paris, de l’Acropole d’Athènes aux pyramides de Gizeh, ont été plongés dans l’obscurité pendant une heure.

En Suisse, le Jet d’eau de Genève, les cathédrales de Lausanne et Fribourg, les châteaux de Bellinzone ou le pont de la chapelle de Lucerne, entre autres, ont eux aussi déjà été plongés dans le noir.

