L’année 2020 a été marquée par un emballement du réchauffement climatique. La crise économique a engendré une baisse de 7% des émissions mondiales, mais la concentration de CO2 dans l’atmosphère continue d’augmenter, notamment du fait des gigantesques incendies. À l’heure où plus de 1 million d’espèces vivantes sont menacées d’extinction, l’avenir de la vie sur Terre ne semble plus garanti. À cela s’ajoutent une explosion des inégalités et la déstabilisation des démocraties. Face à cette situation, nous avons le choix entre le fatalisme ou l’espoir. J’ai choisi l’optimisme tourné vers l’action.

C’est parfois dans les moments les plus sombres que l’humanité se réinvente. La crise actuelle pourrait annoncer l’avènement d’un modèle plus respectueux de l’environnement et du bien-être humain. Mais comment amorcer ce virage en pleine crise? La lutte contre le changement climatique demande une réorganisation de notre économie, une redistribution des richesses et une amélioration de la qualité de vie pour tous.

«Trouvons le courage de replacer l’environnement et le bien-être humain au cœur de l’économie.»

L’objectif de l’Accord de Paris visant la neutralité carbone peut paraître inatteignable. Pourtant, Julia Steinberger, professeure à l’Université de Lausanne, montre que bien vivre en consommant moins d’énergie, c’est possible, à condition d’avoir un fort leadership politique, des financements adéquats et d’être à l’écoute de la population.

Les plans de relance économique des dix-huit prochains mois seront déterminants. Soit nous reprenons le chemin d’un système productiviste à bout de souffle qui détruit les bases essentielles de la vie sur Terre, soit nous trouvons le courage de replacer l’environnement et le bien-être humain au cœur de l’économie. Cette vision a été déclinée au niveau des villes par l’économiste Kate Raworth, à l’instar d’Amsterdam, qui propose un plancher social et un plafond environnemental pour sortir de la crise par le haut.

La ville de Lausanne prend ce même chemin avec des investissements massifs pour l’efficacité énergétique des bâtiments, une mobilité abordable et sobre en carbone, plus de nature en ville, la création d’emplois et des démarches participatives.

Nyon aussi

La ville de Nyon a adopté sa feuille de route Nyon s’engage pour le climat. Le Programme Nyon Énergie, le Plan Solaire, le développement de la mobilité douce et des projets comme le parc Perdtemps sont autant d’occasions pour investir dans une relance verte et solidaire.

Aujourd’hui, je rêve d’une ville qui nous rassemble et fleurisse de mille initiatives citoyennes pour réinventer le monde de demain. Une ville qui se couvre de verdure et brille des énergies du futur. Une ville où tout est à quinze minutes à pied ou à vélo. Une ville où chacun et chacune trouve sa place. C’est ici et maintenant que la transition commence.