Changement climatique – Les villes devront adapter leurs arbres contre le réchauffement Une étude en cours à Genève s’intéresse aux effets des arbres sur les températures. Ses conclusions seront utiles aux urbanistes pour créer des villes plus vivables en été. Julien Culet

L’UNIGE et l’UNIL s’associent pour étudier les effets de la présence des arbres dans les villes, notamment en ce qui concerne leur ombrage, leur transpiration et leurs émissions de composés organiques volatils. Nicolas Righetti / Lundi13

Les canicules frappent toujours plus fréquemment notre pays et nos villes doivent s’adapter afin d’améliorer le confort des habitants. Les arbres ont un rôle important à jouer dans le rafraîchissement mais les scientifiques peinent encore à déterminer leur impact exact. Pour y voir plus clair, une étude nommée Urbtrees a été lancée par l’EPFL et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans le canton de Genève.