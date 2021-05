Revitalisation urbaine – Les villes vont manquer de beaux arbres à planter Les arbres très demandés commencent à se faire rares. Le réchauffement climatique oblige les cités à chercher de nouvelles souches, plus résistantes. Mais un arbre met des années avant de pouvoir être installé sur nos trottoirs. Nicolas Pinguely

Vincent Compagnon, le patron d es Pépinières G enevoises , observe que la demande en arbres de la part des pouvoirs publics et des privés explose. Yvain Genevay/Tamedia

C’est l’histoire d’un arbre. Un arbre que les villes et les particuliers s’arrachent. Un être vivant qu’il faut chérir dix ou vingt ans avant qu’il ne trouve sa place le long d’une allée ou sur une place. Un arbre à la mode et dont les spécimens les plus recherchés commencent à se faire rares. Car les capitales occidentales prévoient d’en planter des milliers pour faire face au réchauffement climatique.

Il n’est pas question ici de campagnes de reboisement massif en Afrique ou en Asie. De vastes terres nues, de simples graines que l’on plante. On parle d’arbres adultes qui doivent se frayer un chemin sous les trottoirs des villes, et dont les racines doivent s’accommoder des gaines techniques et autres obstacles citadins. Des spécimens précieux, un véritable or vert.