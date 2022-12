Gastronomie en train – Les vins Testuz voyagent en GoldenPass La marque vaudoise orne la locomotive et décroche l’exclusivité vineuse sur la ligne touristique. Cécile Collet

La livrée sera parée du bleu Testuz durant trois ans, renouvelables. DR

C’est un joli coup marketing de la marque à l’arbalète. Le bleu emblématique des vins Testuz ornera une des quatre locomotives du GoldenPass, qui inaugure le 11 décembre son trajet Montreux – Interlaken sans changement de train. Et sur la carte du train fréquenté à 80% par des vacanciers, venus principalement d’Asie, on ne trouvera que les vins de la marque. Des dégustations de vieux millésimes auront lieu ponctuellement sur la ligne.

«Nous ouvrons la voie vers la Suisse alémanique», a illustré Daniel Dufaux, directeur de Testuz vins, lors d’un voyage inaugural lundi 28 novembre. À bord, on pourra déguster les quatre déclinaisons du Coup de l’Étrier (blanc, rosé, rouge et mousseux), ainsi que le Dézaley L’Arbalète. Pour plus d’authenticité, la marque a renoncé à la vis depuis deux ans et ne propose plus que du bouchon.

Daniel Dufaux et Georges Oberson dégustent un Dézaley L’Arbalète 1994. François Wavre – Lundi 13

Un champagne vendu par Obrist sera aussi proposé, car «les touristes (ndlr: Chine en tête, puis Taïwan, Japon, Corée et Thaïlande) qui font le voyage en demandent souvent», a expliqué Georges Oberson, directeur du GoldenPass. «Roger Federer est un des parrains du GoldenPass. C’est le plus gros budget pub de l’histoire de Suisse Tourisme, c’est dire si nous sommes un produit phare!»

Trois ans et 100’000 francs

La locomotive Testuz ne sillonnera toutefois ce paysage de carte postale que jusqu’à Zweisimmen, où le train change de motrice. «Un partenariat avec BLS (ndlr: compagnie qui exploite la 2e partie de la ligne) pour une deuxième loco n’est pas exclu», indique Daniel Dufaux. Pour trois ans de livrée et d’exclusivité, Testuz a déboursé quelque 100’000 francs. Et rempilera sans doute pour trois ans supplémentaires.

Le premier train de Suisse à proposer une 1re classe au début du siècle (1905) servira des repas chauds dans sa nouvelle classe prestige et en 1re, et des snacks en 2e. «Tous les produits servis sur la ligne sont issus du terroir que l’on traverse», a expliqué Frédéric Delachaux, responsable marketing du GoldenPass.

Outre les vins de Lavaux, on y dégustera des planchettes régionales de l’Oberland bernois (boucherie Buure, Gstaad), du caviar de Frutigen (Oona) et de la bière d’Interlaken (Rugenbräu).

