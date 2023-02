Salon œnologique en Suisse alémanique – Les vins vaudois iront parader à Zurich Une délégation vaudoise représentera le canton pour la 3e édition du Salon des vins vaudois, le 6 mars prochain. Cécile Collet

On va boire du Gutedel lundi 6 mars à Zürich! Le nom allemand du chasselas devrait en effet être sur toutes les lèvres lors du 3e Salon des vins vaudois. Gratuit mais sur inscription, il se tiendra cette année chez Smith and de Luma, une adresse branchée de la ville.

Mais il n’y aura pas que du chasselas au menu. Les Premiers grands crus, le label Terravin et les toujours plus nombreuses spécialités rouges seront mis à l’honneur. L’Office des vins vaudois (OVV) profitera aussi de ce rendez-vous pour faire la promotion de sa nouvelle plateforme de vente en ligne vaudvins.ch et pour intensifier celle de sa marque Escargot Rouge.

Masterclass sur le chasselas

Le marché suisse allemand est essentiel pour les vins vaudois. Ainsi l’OVV s’allie à la marque Terravin et au magazine «Vinum» pour organiser cet événement en deux parties. La première est réservée aux professionnels du monde du vin, la seconde est ouverte au public. Une dizaine de vigneronnes et de vignerons vaudois feront déguster trois vins chacun.

Une masterclass est proposée aux professionnels par le rédacteur en chef de «Vinum» Thomas Vaterlaus, autour des spécialités rouges vaudoises, du Plant Robert au Merlot. Le spécialiste animera une seconde masterclass grand public dédiée au chasselas, notamment au millésime 2021, qui réserve de belles surprises.

