Halte aux sulfites – Les vins vivants des Alpes tiennent salon Avec Désalpes, une quinzaine de producteurs de vins naturels veulent faire connaître ces produits. David Moginier

S’il y a un sujet qui clive rapidement les amateurs de vins, c’est celui des vins nature. Autrement dit, ces crus élaborés sans le moindre sulfite en cave ou à la vigne. Certains les appellent «vins vivants» parce qu’ils les trouvent passionnants à déguster. D’autres s’en moquent, les trouvant mal finis ou imbuvables, quand ils n’estiment pas qu’ils sont dangereux à mettre en bouteille vu leur instabilité.

Ce sera l’occasion de se faire une idée samedi 3 juillet, à l’Abbaye de Montheron. Celle-ci organise, avec Slow Food, l’association Brut(e), le collectif Vins Vivants et Lausanne à Table un événement multiple dans ce cadre magique des bois du Jorat, baptisé Désalpes.

Belle brochette

D’abord, un salon réunira ces producteurs de vins naturels et/ou en biodynamie, par des tranches de deux heures (réservation indispensable en raison des contraintes sanitaires). On y croisera des producteurs mythiques, la Valaisanne Marie-Thérèse Chappaz, pionnière de la biodynamie en Suisse; le Piémontais Fabio Gea et ses barbarescos élevés dans des œufs en porcelaine; les Savoyards Marie et Florian Curtet qui ont repris le domaine de Jacques Mayet; Jacques Perritaz qui, dans sa Cidrerie du Vulcain, a élevé le cidre au rang des grands vins, entre autres.

L’après-midi, une garden-party se tiendra dans les jardins de l’Auberge, avec des baos, des burgers, des brochettes, tous locaux, et la musique plus internationale de DJ’s, le tout accompagné des vins du salon. Les chanceux pourront s’inscrire à une dégustation verticale des millésimes du Domaine de Chèrouche (VS). À 14 h 30, une conférence réunira le vigneron savoyard Corentin Houillon et le sommelier convaincu Cédric Blatrie. Enfin, le soir, le chef de l’Auberge de l’Abbaye de Montheron, Rafael Rodriguez (16/20 au Gault&Millau) préparera un menu de six plats accordés à six vins de la journée.

