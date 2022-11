Agressions des femmes – Les violences sexistes et sexuelles impactent toute la société Toutes les victimes ne consultent pas. En Suisse, on estime qu’une femme sur dix a été violée. Alice Randegger

La culture du viol est un concept sociologique qui rassemble les attitudes et les comportements qui minimisent, normalisent, voire encouragent le viol. OLIVIER VOGELSANG

En cette journée mondiale consacrée à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, un rappel qui vaut pour Genève aussi. «Les violences sont un problème de santé publique, et en particulier les violences sexuelles et les violences de genre, alerte Emmanuel Escard, médecin adjoint responsable de l’unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). De multiples études le disent depuis plus de trente ans: elles sont responsables de beaucoup d’atteintes à la santé, à la fois physique, psychologique, sexuelle mais aussi sociale et familiale.»