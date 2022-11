La prison! C’est probablement le dernier milieu auquel on songe au moment de choisir une orientation professionnelle. Parce que, par définition, elle évolue à l’écart du monde. Ensuite, parce qu’elle fait un peu peur. Et si elle fait peur, ce n’est pas seulement en raison de sa population, c’est surtout parce qu’on ne la connaît pas.

Ce constat, le Service pénitentiaire vaudois (SPEN) a décidé de ne plus s’y heurter, en étant présent au Salon des métiers pour la seconde fois, après une expérience plutôt concluante en 2019. Le sondage effectué cette année-là montrait que 75% des visiteurs étaient satisfaits de leur visite et que 80% avaient appris quelque chose.

Il faut saluer le courage de l’institution de plonger ainsi dans la mêlée des ados pour tenter de capter une attention que l’on sait exigeante, quand ce n’est pas vagabonde. Plus de la moitié des élèves qui risquent une basket sur le stand ne savent pas ce que le mot «pénitentiaire» signifie. Et même leurs accompagnants peinent à concevoir la réalité que le terme recouvre. À savoir une trentaine de professions, dont la plus connue, agent de détention, est à des années-lumière du «maton» tel que l’envisagent les adeptes de la criminalité de salon biberonnés à Netflix.

«Pour aimanter les curieux, le SPEN met en avant le pilier le moins connu de sa mission: la réinsertion.»

Pour aimanter les curieux, le SPEN met en avant le pilier le moins connu de sa mission: la réinsertion. Tous les interlocuteurs de la prison y prennent part, en tissant des relations, en dispensant des formations, en développant des activités culturelles, sportives ou spirituelles, en cultivant, simplement, les bases d’humains aptes à fonctionner en communauté.

Si le Service sort ainsi de son inclination naturelle à la discrétion, ce n’est pas seulement pour déconstruire les clichés et décourager les candidats qui s’imaginent sillonnant des couloirs à journée faite, trousseau à la ceinture et matraque à la main.

Alors que tous les métiers vont devoir recruter massivement pour compenser les vagues de départs à la retraite, les prisons vaudoises vont, en plus, voir leurs besoins en effectif augmenter massivement ces cinq prochaines années, avec la création d’un nouvel établissement. En dévoilant un visage plus sensible qu’il n’y paraît, le SPEN fait le pari d’assurer la relève de demain.

