Lutte contre le coronavirus – Les visiteurs des HUG devront avoir un certificat Covid Seules les personnes vaccinées, guéries ou présentant un test négatif seront acceptées au sein des Hôpitaux universitaires de Genève dès le 23 août. Le nouveau dispositif ne s’appliquera pas aux urgences.

Des «gilets bleus» seront chargés de contrôler les certificats Covid-19 et les pièces d’identité à l’entrée des bâtiments des HUG. Julien Gregorio ©HUG

Dès le 23 août, il ne sera plus possible d’entrer aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en tant que visiteur sans détenir un certificat Covid-19. Seules les personnes vaccinées, guéries ou présentant un test négatif à la maladie seront acceptées au sein de l’hôpital. Le filtrage se fera à l’entrée de l’établissement.

La mesure s’appliquera à tous les visiteurs de plus de 16 ans, aux personnes hospitalisées ainsi qu’aux prestataires externes, ont fait savoir vendredi les HUG. Les urgences en seront exemptées. Le dispositif ne concernera pas non plus les situations exceptionnelles qui ne laissent pas aux personnes le temps de se faire tester.

Pour faciliter l’accès aux soins, le certificat Covid ne sera pas exigé aux patients et accompagnants des consultations ambulatoires mais sera fortement recommandé.

«Gilets bleus»

Le nombre de visiteurs ne sera pas restreint, ni la durée des visites. Des «gilets bleus» accueilleront le public et seront chargés de contrôler les certificats Covid-19 et les pièces d’identité à l’entrée des bâtiments des HUG. Le port du masque et la désinfection des mains restent de rigueur.

Les HUG rappellent par ailleurs que les collaborateurs des HUG non vaccinés et qui sont en contact étroit avec les patients devront également se soumettre régulièrement à des tests Covid, «au minimum tous les sept jours». Actuellement, les HUG comptent en leur sein une trentaine de personnes hospitalisées pour un Covid-19.

ATS/Comm

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.