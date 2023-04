Marché mondial – Les voitures électriques connaîtront une croissance «explosive» cette année Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’électrification du parc automobile devrait encore plus s’intensifier au cours de l’année 2023.

Sur les premiers marchés mondiaux en termes de volumes de voitures neuves (soit la Chine, les États-Unis et l’Europe), les automobiles électriques percent le plus vite. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Les ventes de voitures électriques vont poursuivre cette année leur «croissance explosive» et atteindre près d’un cinquième du marché mondial, a affirmé mercredi l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

La tendance de fond à l’électrification du parc automobile aura des implications majeures pour le secteur énergétique, rabotant la demande en pétrole de 5 millions de barils par jour (mb/j) à l’horizon 2030, a précisé l’AIE dans un rapport sur le sujet. La demande totale de pétrole prévue en 2023 est de 101,9 mb/j.

Selon ces travaux, plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendues en 2022 dans le monde, «et les ventes devraient croître encore de 35% cette année pour atteindre 14 millions» d’unités.

«Cette croissance explosive signifie que la part de marché des voitures électriques est passée de 4% en 2020 à 14% en 2022 et devrait encore augmenter à 18% cette année», selon les dernières projections de l’agence internationale, basée à Paris.

Trois marchés principaux

Ce sont sur les premiers marchés mondiaux en termes de volumes de voitures neuves que les automobiles électriques percent le plus vite, remarque l’AIE: la Chine, les États-Unis et l’Europe.

L’ex-Empire du Milieu a pris un temps d’avance: près de deux voitures électriques sur trois dans le monde y sont aujourd’hui vendues, et ses usines dominent le secteur des batteries et des composants nécessaires à leur fabrication.

Au moment où les règles environnementales sont de plus en plus strictes et que l’Union européenne prévoit d’interdire la vente de voitures thermiques à l’horizon 2035, l’AIE voit la part de marché des voitures électriques atteindre 60% dans ces trois zones géographiques d’ici à 2030.

«Transformation historique»

Au-delà de ces gros marchés, l’AIE note des tendances encourageantes pour la mobilité individuelle «zéro émission» directe au sein d’autres pays: «les ventes de voitures électriques ont triplé en Inde et en Indonésie l’année dernière, même si sur une base de départ modeste, et plus que doublé en Thaïlande».

Le directeur de l’AIE, Fatih Birol, a estimé que l’émergence rapide des voitures électriques provoquait «une transformation historique de la construction automobile mondiale».

Cette tendance «aura des implications importantes pour la demande mondiale de pétrole», a-t-il prévenu: les voitures électriques «effaceront en 2030 un besoin d’au moins cinq millions de barils de pétrole par jour», d’autant plus qu’après les voitures particulières, «des autocars et des camions électriques suivront».

AFP

