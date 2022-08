À un match de la qualification – Les volleyeurs suisses ne sont plus très loin de l’Euro Après la victoire samedi en Albanie, Quentin Zeller et l’équipe nationale peuvent réaliser leur rêve dès ce mercredi en Roumanie. Christian Maillard

Quentin Zeller vit un rêve avec l’équipe de Suisse de volleyball, bien partie pour se qualifier pour l’Euro 2023. GEORGES CABRERA

Quatre matches, quatre victoires! Encore une et le rêve va devenir réalité; probablement dès ce mercredi déjà à Bucarest. Victorieuse samedi en Albanie (3-0), l’équipe de Suisse de volleyball a tout dans ses mains pour monter au filet et, surtout, se qualifier pour l’Euro 2023. Ce serait une première pour notre pays.

Volleyball La Suisse fait un pas vers l’Euro 2023 «Il y a cinq ans, personne n’aurait imaginé que cela puisse être possible, reconnaît l’ancien joueur de Chênois, du LUC et d’Amriswil, qui va évoluer la saison prochaine avec le TSV Unterhaching Munich. Aujourd’hui, on commence à nous prendre plus au sérieux, ce qui n’était pas forcément le cas avant. On nous a souvent manqué de respect. Même si on a toujours eu de bons joueurs dans notre pays, nos voisins commencent à regarder notre championnat ou l’équipe nationale d’un autre œil.»

De retour de Tirana, les protégés de Mario Motta mettront dès ce mardi le cap sur la Roumanie pour y affronter, dans une salle surchauffée, un deuxième du groupe bien décidé à effacer le revers du match aller (3-2) et reprendre la tête. «C’est le match que les Roumains doivent absolument gagner et, devant leur public, ils risquent bien d’être très agressifs d’entrée, estime l’ailier genevois. Mais même si on devait perdre ce match, on garde de grandes chances de nous qualifier pour l’Euro.»

Ça rigole pour Quentin Zeller et la Suisse… SWISS VOLLEY/DAMIEN SENGSTAG

Malgré l’absence de Djokic

Et pourtant, cette campagne s’était plutôt mal emmanchée avec la blessure de Jovan Djokic. «C’est notre capitaine, un leader qui prend beaucoup de place dans une équipe. Mais on a la chance d’avoir un banc assez solide à cette position; d’autres joueurs ont ainsi pu s’épanouir un peu plus.»

Quatre matches, quatre victoires et un rêve qui n’est pas loin de devenir réalité.



Le point Afficher plus Qualifications pour l’Euro 2023, groupe G Déjà joués: Bosnie - Suisse 1-3 Suisse - Roumanie 3-2 Suisse - Albanie 3-1 Albanie - Suisse 0-3 À jouer 17.8.2022 (16 h): Roumanie - Suisse 21.8.2022 (17 h 30): Suisse - Bosnie Classement: 1. Suisse 4 4 0 12-4 11 2. Roumanie 4 3 1 11-4 10 3. Bosnie 5 1 4 7-13 4 4. Albanie 5 1 4 5-14 2 Les 1ers et les cinq meilleurs 2es des sept groupes se qualifient pour l’Euro.

