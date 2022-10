Les choix de la rédaction – Les voyages extraordinaires du week-end Du jubilé de Denisart aux vétérans du hard rock made in Vaud en passant par une carte blanche aux jeunes artistes contemporaines, tous les goûts sont à l’affiche. Gérald Cordonier Matthieu Chenal Florence Millioud Henriques Francois Barras

Le grand rendez-vous des familles se tient du côté de Saint-François, à Lausanne, avec un marché médiéval monté pour marquer le coup des 750 ans de la vénérable église, samedi et dimanche. Ailleurs, place à de la musique, du théâtre, de la danse, de l’art. Notre sélection.

Les Voyages Extraordinaires de Christian Denisart



En 2021, Christian Denisart plongeait sa compagnie dans l’univers du jeu vidéo avec le spectacle «YOKO-NI». DANIEL BALMAT/BRIAN TORNAY/CHRISTIAN DENISART

Deux rendez-vous traversés d’ambiance théâtrale, musicale et familiale, à l’invitation de Michel Caspary, l’ancien directeur du Théâtre du Jorat. Vendredi, à la Grange sublime de Mézières, les festivités imaginées par Les Voyages Extraordinaires vont s’ouvrir avec le spectacle théâtral «Charlie», la dernière création en date de la compagnie lausannoise en tournée depuis l’année passée et librement inspirée «Des fleurs pour Algernon», de Daniel Keyes. Samedi, place cette fois-ci à une «joyeuse farandole», à la fois musicale et visuelle, tissée autour des musiques qui ont traversé, au fil des vingt ans d’activité, les spectacles imaginés par Christian Denisart.

Les Voyages Extraordinaires, ce sont deux décennies d’exploration parfois loufoques, souvent poétiques ou exotiques, toujours un brin déjantées. Souvenez-vous: «Voyage en Pamukalie», «Festen», «20’000 lieues sous les mers», «Robots», «L’arche part à huit heures» ou encore «La ferme des animaux»… Au fil de sa carrière, Christian Denisart a emmené son public dans les abysses, l’a fait décoller vers l’espace, voyager dans le temps. Il l’a surtout entraîné vers des contrées aux coutumes et langues mystérieuses. Et aux musiques enivrantes.

Tout cet univers traversera la grande soirée de samedi. «Sur scène, promet le Lausannois, il n’y aura pas de discours. De la musique, des saynètes, quinze comédiens, quinze musiciens.» Au gré de ses projets, la compagnie a collaboré avec Boulouris, No Square, Lee Maddeford, Barbouze de chez Fior, Koburo, Påg… C’est sûr, beaucoup d’amis seront de la partie pour souffler les 20 bougies.

Carte blanche jeune

Une vue du site de Plateforme 10, le quartier des arts, avec le musee vaudois du MCBA, le samedi 11 juin 2022 a Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Ils sont dix entre 16 et 27 ans et ça fait huit mois qu’ils travaillent à leur carte blanche offerte par le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Alors… ce samedi, c’est leur jour. En plus des concerts en soirée et autres DJ sets à l’extérieur, ces dix organisateurs d’un jour proposent des impros, des expos, des ateliers et des visites flash à leur manière. Une belle occasion de vivre le site différemment.

Nouvel espace d’art

À la Meute, parmi les premiers bâtiments construits de l’écoquartier lausannois des Plaines-du-Loup, on a le sens des mots. Et le goût de l’art, ferment de la vie en société! Ainsi, à peine dans ses murs, la coopérative d’habitation inaugure ce samedi entre 18 h et 21 h «Le CALM», un espace d’art qui ne cache pas ses ambitions. La programmation joliment intitulée «ENTAME» compte déjà trois volets, dont le premier est une expo d’objets de valeur sentimentale déposés par les habitants. Elle est à découvrir jusqu’au 29 octobre.

Flûtes à Gland

Les concerts du volet «intermezzo» du La Côte Flûte Festival seront donnés principalement par des enfants et des jeunes ou pour un jeune public par des musiciens reconnus. À ne pas manquer vendredi soir, l’Orchestre de flûtes symphonique des jeunes verra le jour lors de ce festival et interprétera la gigantesque «Suite asiatique», d’Eric Ledeuil.

Sideburn a 25 ans

Un nouveau line-up, un nouvel opus et toujours la même pêche! Le Covid a freiné les ardeurs de Sideburn, mais ne l’a pas arrêté. Et le groupe de hard rock yverdonnois est reparti de plus belle pour cette année anniversaire. Samedi, le quintet métalleux fêtera son quart de siècle à l’Amalgame d’Yverdon. L’occasion de découvrir des morceaux de «Fired Up», dont le son renoue avec le côté «brut de décoffrage» des débuts. Vendredi, le chanteur Roland Pierrehumbert dévoilera sur la même scène son projet solo bluesy: «Rawland».

Moustique Alber

Denis Alber et son truc en plumes.

Le moustique a la vie courte, mais pas Denis Alber. Le musicien saisit au vol le surnom qu’il portait gamin pour chanter, mais aussi raconter, slammer, danser et mettre en images une existence bien remplie. Sur des textes et des musiques de Bernard Amaudruz, mais aussi de Mali Van Valenberg, Lorenzo Malaguerra, et Pascal Rinaldi, «Moustique» virevolte entre ses souvenirs et les restitue avec une poésie douce-amère, une drôlerie désespérée.

Chauffe, Marzella!

Duo fort en verve au sein de la scène néofolk romande, Marzella joint les voix d’Ella et de Marzia dans une même quête de l’harmonie qui scintille. Venues de l’acoustique, elles se parent d’électricité pour secouer la scène du RKC veveysan, avec une adaptation de leur répertoire où, toujours à deux, elles sortent guitares et synthés. La mue sera précédée du concert de la Lausannoise Kiva, entre soul moderne et pop nineties.

