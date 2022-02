Bande dessinée artistique – Les voyages marocains de Matisse se rêvent en bande dessinée «Tanger sous la pluie» réinterprète les deux séjours du peintre qui venait y chercher une autre lumière pour libérer son pinceau. David Moginier

Une partie de l’histoire est vraie: le 29 janvier 1912, Henri Matisse et sa femme débarquent à Tanger sur les traces de Delacroix et de ces arabesques que le peintre a découverts en Allemagne. Surtout, le maître du fauvisme se rend compte des limites de ce courant. Il va faire deux séjours de quatre mois dans la ville marocaine, en 1912 et 1913. Mais, à son arrivée, il pleut sans discontinuer sur la ville cosmopolite. Il demande qu’on lui amène un modèle à l’hôtel. Dans un pays musulman où aucune femme convenable ne posera, seule une prostituée peut faire l’affaire, Zorah.