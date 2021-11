L’invité - Les voyages ne font pas que former la jeunesse

De tous les bouleversements induits par la mondialisation, le développement du tourisme a été l’un des plus spectaculaires. On est passé de 25 millions de touristes internationaux en 1950 à 277 millions en 1980 et 920 millions en 2010. Leur nombre avait atteint un record de 1,5 milliard en 2019, avant de s’effondrer l’an passé en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières, pour tomber à moins de 500 millions, son niveau d’il y a trente ans.

La situation a pu être ressentie comme idyllique pour ceux qui ont savouré Amsterdam ou Athènes sans les cohortes de bus, les mégapaquebots et les papiers gras qui en résultent. Le revers de la médaille, ce sont les pertes de recettes et d’emplois qui frappent les régions les plus concernées. À Venise, 65% de la population travaille dans le tourisme. Dans certains pays, le poids du secteur est déterminant: 20% du PIB en Grèce, 13% en Italie, 12% en Espagne. Et les dégâts peuvent s’étendre au-delà de l’économie. Lorsque les touristes disparaissent, les ressources à disposition des réserves animalières ou de la conservation des monuments diminuent aussi.

«Voyager est une aspiration naturelle, par ailleurs génératrice de recettes et d’emplois.»

Pour certains activistes, cela importe peu et parmi les activités humaines – qui toutes ont un impact sur l’environnement –, le voyage, dont le symbole est l’aviation, relèverait du caprice, pour ne pas dire du délit. On est pourtant fondé à ne pas céder à la moralisation culpabilisante.

Voyager ouvre l’esprit, procure du dépaysement, réunit des familles, reste indispensable pour traiter bien des affaires. Par ailleurs, le tourisme de masse est d’abord un tourisme populaire, né de la généralisation des congés payés et qui se développe à l’échelle mondiale grâce à l’apparition de classes moyennes dans les pays émergents. Devrait-on en revenir à l’heureux temps où seuls quelques lords anglais pouvaient envisager d’explorer les Alpes et le lac Tanganyika?

Limiter l’impact négatif

Il en va du tourisme comme de nombreux élixirs: c’est la dose qui fait le poison. On comprend donc qu’avant la pandémie déjà, certaines destinations qui s’étaient laissé entraîner dans la monoculture du tourisme se soient mises à réfléchir aux mesures permettant d’en limiter l’impact négatif. Quelques lieux ont fait le choix d’imposer des fermetures partielles ou des quotas, d’autres de moduler les arrivées par le biais du prix (on paie plus cher les jours d’affluence ou l’on débourse un montant minimum pour entrer dans le pays).

Tout donne à penser que tendanciellement, le consommateur verra le voyage devenir plus rare et aussi plus cher. Quant aux stratégies permettant d’éviter de retrouver des situations de surfréquentation malsaine, elles n’aboutiront à rien si elles ne prennent pas en compte les aspirations de chacun à la liberté de circuler, à la prospérité économique et à la joie de découvrir.

Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre patronal

