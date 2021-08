Déplacement en périphérie – Les voyants sont au vert pour la reconstruction du Moulin d’Yverdon Les sociétaires ont validé le projet à 12 millions pour se doter d’une nouvelle infrastructure, après l’incendie de février 2018. Frédéric Ravussin

Le futur Moulin d’Yverdon se composera de deux corps de bâtiment. L’un d’eux (à gauche) comprend le silo à grains, haut de 14 mètres. DR

Trois ans et demi après l’incendie qui l’a ravagé, les signaux sont au vert pour le Moulin d’Yverdon. Mercredi soir, les sociétaires ont accepté à une écrasante majorité – 56 voix contre 4 et 3 abstentions – le projet de reconstruction, en périphérie, proposé par le conseil d’administration.

Le score est d’autant plus rassurant que certains membres avaient fait campagne contre ce projet qu’ils jugeaient trop gros pour la société.

«On sent du coup la volonté du monde agricole de se doter d’un outil de travail qui permette de garder la main sur la production et de ne pas laisser ces marges à d’autres acteurs, qui sont souvent des grands distributeurs, analyse le président Jean-Daniel Cruchet. Le futur moulin permettra aussi de répondre à la demande des consommateurs, qui va de plus en plus vers un produit de proximité ou certains labels.»