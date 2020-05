Reprise des activités culturelles – Les voyants sont au vert pour que l’été retrouve des couleurs culturelles En permettant de monter la jauge des manifestations à 300 personnes, Berne a redonné de l’ambition aux acteurs culturels. Cécile Lecoultre , Natacha Rossel , Gérald Cordonier

L’équipe du Festival de la Cité avait annoncé l’annulation de l’édition 2020, mais sa directrice Myriam Kridi imagine de nouveau projets à la suite des annonces des mesures du Conseil fédéral. MARIUS AFFOLTER

«Quelle surprise! L’annonce du Conseil fédéral nous prend de court mais elle nous motive à repêcher des idées, à imaginer de nouveaux projets.» Comme la plupart des acteurs culturels, la directrice du Festival de la Cité, Myriam Kridi, pensait devoir brider son imagination à quelques moments symboliques pour faire vivre une manifestation 2020 annulée. Avec une jauge maximale de 100 personnes. La donne vient de changer: le Conseil d’État vaudois doit encore entériner ces mesures fédérales mais les manifestations réunissant 300 personnes devraient bien être autorisées dès le 6 juin. Pour autant que la traçabilité des participants soit assurée, les distances sociales pourront même être assouplies. «On attendait avec impatience d’en savoir plus, se réjouit Marion Houriet, en charge de l’organisation des Garden-Parties qui rythment la saison dans la capitale vaudoise. Une réunion était justement prévue ce vendredi avec la Ville et les organisateurs de tous les festivals lausannois. On verra ce qui sera proposé et comment tout cela sera financé mais c’est clair, désormais, que chacun va y aller de son idée pour rythmer l’été. Tout le monde est assoiffé de culture!»