Auto – Les VW électriques s’inspirent de la tradition L’électrification de Volkswagen avance au pas de charge. Les nouveaux modèles transposent le succès des thermiques. Gil Egger

La VW ID.4 GTX DR

Reprendre les fondamentaux du succès, sans les imiter. Volkswagen a bien réussi avec la Golf et le Tiguan, pendant des années. La Golf a figuré en tête des ventes dans notre pays pendant une très longue durée. Elle est actuellement plus loin dans ce classement, le Tiguan l’a dépassée. Toutefois, les chiffres montrent que ces deux carrosseries plaisent, la compacte et le SUV de même catégorie ont cartonné. Reprendre ces fondements, les interpréter à la sauce électrique a demandé de l’imagination.

VW a mis du temps à dévoiler sa stratégie, désormais elle fonce et va électrifier à tour de bras. L’objectif à long terme consistant à devenir neutre en dioxyde de carbone à l’horizon de 2050, et de vendre 70% de voitures électriques pures en 2030. L’ID.3 devrait être le pendant de la Golf, mais tout électrique. Mais VW n’oublie pas qu’une partie de ses scores élevés provient des séries spéciales, comme la GTI ou le Tiguan R. L’ID.4 inaugure le transfert de ce concept à l’électrique avec la variante appelée GTX, lettres signalant un véhicule aux capacités sportives, dans un segment très compétitif, celui des SUV. L’ID. 4 GTX représente le Tiguan R du futur.