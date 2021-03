Action pour le climat – Les yeux de la planète se sont rivés vers Plainpalais Dan Acher a réuni sur un drapeau géant le regard de milliers de citoyens du monde. Une alerte écologique monumentale adressée aux décideurs politiques. Rocco Zacheo

Déploiement sur la plaine de Plainpalais du drapeau conçu par Dan Acher, dans l’opération «We Are Watching – The Eyes of the World». Un cri d’alarme sur le bouleversement climatique que traverse notre planète. MAGALI GIRARDIN

Il y aurait mille façons d’apporter sa contribution, dans les menus gestes du quotidien, pour œuvrer à la sauvegarde de notre planète si mal en point. Dan Acher, artiste et agitateur actif ici et ailleurs, a emprunté une voie particulièrement spectaculaire, qu’on aura aperçue de loin en 2019, à l’occasion de la COP25 qui s’est tenue à Madrid, et qui a fini par atterrir sous nos latitudes ce samedi. Les flâneurs et passants s’étant approchés de la plaine de Plainpalais, ont pu saisir les dimensions d’un événement sortant résolument de l’ordinaire.

En scrutant de loin, voilà donc un drapeau colossal flottant au milieu de l’étendue rouge ocre, tenu par un bras de grue monté sur un camion spécial. Haut de vingt mètres et large de trente, pour un poids de 80 kilos, l’énorme tissu impressionne les premiers visiteurs qui promènent leurs chiens dans les parages. «Sa superficie pourrait couvrir un bâtiment de dix étages», nous glisse un préposé à son déploiement, walkie talkie fixé sur le gilet fluorescent.

13 250 visages dans l’œil

L’objet porte en héraldique un œil tout aussi imposant, sculpté presque dans le tissu sous des gris finement nuancés. Quelques centaines de pas encore et on découvre ce que constitue ce globe oculaire bougeant au gré d’un léger vent de bise: des milliers de selfies – très exactement 13 250 – sont alignés dans un ordre parfait. Autant de visages qu’il faut considérer comme les ambassadeurs de presque toutes les nations du monde. Les 190 pays représentés signent par là un message urgent adressé aux décideurs de la planète pour les rappeler à leurs responsabilités dans l’avenir et le devenir de la Terre. «We are watching», voilà ce que clame l’iris.

Ce geste à la symbolique puissante porte aussi la signature du Festival International du Film et Forum sur les Droits Humains (FIFDH), partenaire de l’opération. Il marque par ailleurs un tournant significatif dans les propositions auxquelles nous a habituées Dan Acher. Initiateur de Happy City Lab, l’homme s’emploie depuis longtemps déjà à générer des connexions nouvelles dans le maillage urbain, à travers des actions qui agissent sur l’émotionnel. Ses pianos disséminés dans la ville («Jouez, je suis à vous»), ses boîtes d’échange entre voisins, tout comme l’estival Ciné Transat ou encore son Street Light Orchestra, ont proposé une autre façon d’interagir avec l’espace environnant et son tissu social.

«Ici, c’est d’un tout autre message qu’il est question, bien plus engagé, relève le concepteur du drapeau. Je me suis activé auprès de plusieurs ONG pour susciter un élan planétaire qui sonne l’alerte sur le dérèglement climatique. L’idée étant simple: inviter le plus grand nombre à prendre un autoportrait avec son smartphone et à l’envoyer sur le site de We Are Watching, accompagné d’un commentaire. Vingt-cinq modérateurs de la plateforme se chargeant par la suite de sélectionner le matériel récolté.»

Flux d’images continu

Les résultats ont été d’entrée stupéfiants. Les 450 jeunes du mouvement Friday for Future qui ont participé à la réunion d’août 2019 à Lausanne ont rejoint l’invitation. D’autres, par milliers, se sont ajoutés. «Je pourrais évoquer un grand-père australien qui implore les politiciens d’agir pour le futur de ses petits-fils, raconte Dan Acher. Ou parler de cet enfant nigérien de 7 ans et de cette fille du Bangladesh qui vivent au quotidien les conséquences dramatiques du désastre écologique. C’est un flux de photos et de messages qui se poursuit et qui me bouleverse chaque jour.»

Le drapeau a défilé avec 500 000 manifestants à la Marche pour le climat de Madrid. Son avenir? «J’espère qu’il pourra montrer son œil là où la planète souffre le plus, conclut Dan Acher. En Amazonie, par exemple, ou en Australie et en Californie, qui ont été ravagées par des incendies sans précédents.»