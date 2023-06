Football – Les Yverdonnoises condamnées à la relégation à la 91e minute Tenu en échec par Rapperswil samedi, Yverdon évoluera en LNB la saison prochaine à la suite de la victoire de Thoune contre Sion dans les arrêts de jeu. Florian Paccaud Yverdon

Week-end noir pour le football féminin romand. Après la sèche défaite de Servette en finale des play-off vendredi, Yverdon a été relégué en LNB. Les larmes sur le visage des Nord-Vaudoises en disaient long sur leur déception, après leur match nul contre Rapperswil, samedi au Stade municipal (0-0). Car un peu plus tard dans la journée, Thoune a dominé Sion (1-0). Saint-Galloises et Bernoises termineront donc aux deux premières places du tour de promotion/relégation et évolueront la saison prochaine en Women’s Super League. YS quitte, lui, l’élite deux ans après l’avoir retrouvée.

Pour gagner, il faut marquer. Dos au mur dans ces barrages, les Nord-Vaudoises n’ont pas réussi à emballer la rencontre contre des Saint-Galloises déjà assurées d’évoluer en Super League la saison prochaine. «En début de match on a essayé de jouer haut, mais on n’arrivait pas à les presser et on leur laissait trop d’espace, a expliqué Micael Dias. Alors on a décidé changer de plan vers la demi-heure, de les laisser un peu venir pour pouvoir jouer dans leur dos. Et on a vu que cela a marché.» Même si cela ne s’est pas traduit au tableau d’affichage. «Les occasions étaient là, pourtant», relève l’entraîneur.

Domination vaudoise

Si Gilliane Roch n’a pas eu besoin de se mettre en évidence devant ses filets, il a fallu attendre la demi-heure pour voir la première opportunité yverdonnoise, avec une tête d’Ana Jesic trop enlevée (28e). La seule véritable occasion d’ouvrir le score en première période est survenue après le changement tactique, Marie Dumas lançant en profondeur Tanja Bodenmann. Mais cette dernière n’a pas réussi à inscrire sa 5e réussite du tour de promotion/relégation (42e).

La capitaine a bien cru y parvenir au retour des vestiaires, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu (49e). Puis Jesic a raté une montagne, perdant son duel contre Riana Gmür (63e) après une mauvaise relance adverse. "C’est frustrant, on n’arrive pas à finir nos actions, a regretté le coach nord-vaudois. On ne peut pas reprocher aux joueuses de faire de leur mieux, elles donnent tout". Mais cela n’a pas suffi. Le chronomètre défilait, Yverdon poussait et la pression augmentait. Crispées dans le money time, les Nord-Vaudoises n’ont pas vu leurs efforts récompensés. Comme souvent cette saison.

Sion battu dans les arrêts de jeu

Un manque de réalisme synonyme de relégation. «Une déception? Non, coupe Dias. Quand on regarde d’où l’on vient, les joueuses qu’on a perdues cet été et qu’on n’a pas remplacées, on partait déjà dans une situation très délicate. Et quand on voit comment on a progressé footballistiquement parlant, c’est une grande fierté. Cependant on n’a pas atteint les objectifs fixés par le club, à savoir le maintien.»

Celui-ci dépendait dès lors du FC Sion, qui ne devait pas perdre à Thoune pour que, mathématiquement, YS reste en vie. Les Bernoises, qui avaient l’étrange avantage de connaître le résultat des Yverdonnoises au coup d’envoi, se sont imposées 1-0 grâce à une réussite de Nina Schwendimann dans le temps additionnel (91e). Un dénouement très cruel.



