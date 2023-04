Football – Les Yverdonnoises condamnées aux barrages Dans le match de la dernière chance, les Nord-Vaudoises ont subi la loi du FC Aarau, samedi à domicile (3-0). Leurs erreurs défensives ont prétérité leurs efforts. Florian Paccaud

Elisa Zeller et les Nord-Vaudoises devront disputer le tour de promotion-relégation (photo d’archives) KEYSTONE

Pas de miracle pour Yverdon. Battues par Aarau samedi au stade Municipal, les Nord-Vaudoises devront, comme l’an dernier, passer par les barrages pour sauver leur place en Super League. Face au 8e du classement, les protégées de Micael Dias étaient dans l’obligation de remporter la victoire pour garder une chance de disputer les play-off. Malgré une première période intéressante, elles se sont inclinées 3-0 (1-0).

Surclassées 5-0 par Young Boys le week-end dernier, les Yverdonnoises ont eu le mérite de relever la tête. Dominant les 45 premières minutes, elles ont été les plus entreprenantes à l’image de la très remuante Kaia Grande (16 ans), mais la frappe de Noémie Potier (14e) n’a pas trouvé le chemin du cadre, alors que la tête de Marie Dumas (22e) a fini sa course dans les bras de Lorena Barth. La plus grosse occasion d’YS est survenue après une frappe en force de Tanja Bodenmann (25e) dans un angle fermé, repoussée par la gardienne argovienne de 16 ans. Une action sur laquelle la capitaine nord-vaudoise s’est blessée. De mauvais augure pour la suite.

Trop d’erreurs

Encore une fois, les erreurs défensives ont plombé les bonnes intentions d’Yverdon. Une mauvaise entente entre Elisa Zeller et sa gardienne Gilliane Roch a été sanctionnée par le 5e but de l’exercice de Joy Steck (29e). Puis, au retour des vestiaires, une passe en retrait pas assez appuyée de Zeller a permis aux visiteuses de doubler la mise, par l’intermédiaire de Simona Petkova (49e). Cette dernière a ensuite tué tout suspense en s’offrant un doublé (56e) sur une frappe malencontreusement déviée par Mirjana Pajovic (56e).

À deux journées de la fin, les Nord-Vaudoises ne peuvent plus espérer éviter le tour de promotion-relégation, qu’elles disputeront en compagnie de Rapperswil – qu’elles recevront le week-end prochain – Thoune et Sion, pensionnaires de LNB. Afin de rester dans l’élite, Yverdon devra absolument gommer ses erreurs défensives et augmenter son rendement offensif (quatre buts en 16 matches).

Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.