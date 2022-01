Éditorial sur la Zad du Mormont - Les zadistes acquittés sont déçus

Les zadistes acquittés sont déçus. Ils ont beau éviter des charges qui allaient jusqu’à 2 mois de prison ferme, avec des centaines de francs d’amende, une ligne au casier et des frais de justice, ils se disent à peine soulagés.

Cette réaction, récoltée lundi au Tribunal de Nyon, pourrait surprendre. On peut l’expliquer par une dose de fatigue et de retour à la réalité, pour des activistes qui ont passé des mois et des mois dans le contexte d’un collectif qui considérait l’idée même de l’action individuelle comme impossible: au Mormont, on pense, on décide, on communique, on agit en commun.