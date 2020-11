Zone à défendre – Les zadistes du Mormont ont besoin de vivres pour l’hiver Après plus d’un mois d’occupation, les jeunes qui occupent la colline comptent sur l’aide de dons pour survivre aux jours froids. Alyssa Garcia

Les zadistes de la colline du Mormont reçoivent des dons en nature de leurs visiteurs. Avec le froid, les besoins se font pressants. FLORIAN CELLA

Dans les hauts d’Éclépens, sur la colline du Mormont, on aperçoit au bout d’un sentier «l’accueil» des zadistes. Et pour cause: c’est ici qu’a lieu la première ZAD (zone à défendre) de Suisse. Plus d’une cinquantaine de jeunes (le chiffre n’est pas officiel) occupent le site depuis mi-octobre. Ils s’opposent à l’extension de la carrière exploitée par le groupe Holcim, qui portera, selon les associations Helvetia Nostra et Pro Natura Vaud, une «atteinte irrémédiable» au paysage et mettra à mal la biodiversité du lieu. Ils reçoivent la visite, et parfois des dons, de sympathisants à la cause du climat.